Anadolu Efes Bodrum'da hata yapmadı. Ligde ikide iki yaptı

Anadolu Efes, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftasında Çağdaş Bodrum Spor deplasmanından galip ayrıldı.

İstanbul ekibi, parkeden 87-75 galibiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla Anadolu Efes, ligde ikide iki yapmış oldu.