Anadolu Efes Bodrum'da hata yapmadı. Ligde ikide iki yaptı

Anadolu Efes, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftasında Çağdaş Bodrum Spor deplasmanından galip ayrıldı.
İstanbul ekibi, parkeden 87-75 galibiyetle ayrıldı.
Bu sonuçla Anadolu Efes, ligde ikide iki yapmış oldu.
Baketbol Süper Lig'de Anadolu Efes, Çağdaş Bodrum Spor'u deplasmanda mağlup etti.
Anadolu Efes, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftasında Çağdaş Bodrum Spor deplasmanından galip ayrıldı.
İstanbul ekibi, parkeden 87-75 galibiyetle ayrıldı.
Bu sonuçla Anadolu Efes, ligde ikide iki yapmış oldu.