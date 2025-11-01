THY EuroLeague'in 8. hafta mücadelesinde temsilcimiz Anadolu Efes, İspanya'nın Baskonia takımına konuk oldu.

Maça Shane Larkin, Cordinier, Weiler-Bab, Smits ve Ercan Osmani ilk beşiyle başlayan Anadolu Efes, ilk çeyreği 22-11 geride tamamladı.

Soyunma odasına 43-39 önde giden Baskonia, son çeyreğe de 65-58'lik avantajla başladı.

Üstünlüğünü koruyan Baskonia maçı 86-75 kazandı. Bu sonuçla Anadolu Efes, 8 maçta 5. yenilgisini alırken Baskonia, 2. galibiyetini elde etti.

Fenerbahçe Beko da çift maç haftasında İspanyol takımları Valencia ve Real Madrid'e mağlup olmuştu.

Maçın en skorer ismi Anadolu Efes'te 23 sayı atan Shane Larkin oldu. Ev sahibi takımda ise 20 sayı kaydeden Timothe Luwawu-Cabarrot ve 19 sayı üreten Matteo Spagnolo galibiyette önemli rol oynadı.