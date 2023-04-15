15 Nisan 2023 Cumartesi
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Anadolu Efes depremzede köpekleri Sinan Erdem’de ağırladı

Anadolu Efes depremzede köpekleri Sinan Erdem’de ağırladı

Anadolu Efes, deprem felaketinden etkilenen köpekleri EuroLeague’de oynadığı AS Monaco maçında ağırladı. Sinan Erdem Spor Salonu’na getirilen köpekler, devre arasında parkeye de çıktı.

Haber Giriş: 15 Nisan 2023 Cumartesi - 12:20
Takip Et

Anadolu Efes depremzede köpekleri Sinan Erdem’de ağırladı

Anadolu Efes depremzede köpekleri Sinan Erdem’de ağırladı
+
Aa
-

ANKA'da yer alan haberde, Anadolu Efes Spor Kulübü, 6 Şubat'ta yaşanan deprem felaketinden etkilenen köpekler için Pawder ve S Sport Plus iş birliğiyle bir sosyal sorumluluk projesine daha imza attı. Anadolu Efes, bu kapsamda depremzede köpekleri EuroLeague’de oynadığı AS Monaco maçında ağırladı. Afetzede köpeklerin ve barınak hayvanlarının sahiplendirilmesi için farkındalık yaratılması amacıyla Sinan Erdem Spor Salonu’na getirilen köpekler, devre arasında parkeye de çıktı. Tek tek anons edilen ve tanıtılan sevimli dostlar, eğitmenleriyle birlikte taraftarları selamladı. 



Anadolu Efes Spor Kulübü ve Pawder, karşılaşma boyunca gerçekleştirilen etkinlikler, salon içerisinde konumlandırılan stantlar ve bilgilendirici içeriklerle basketbolseverleri depremzede köpeklere ve barınak hayvanlarına 'Yuva Ol'maya davet etti.



#YuvaOl kampanyasına destek veren ünlü oyuncular ve influencerlar da kendi köpekleriyle birlikte maçı takip etti.



Anlamlı projeye destek olmak isteyen ve aralarında Onur Büyüktopçu, Jessica May gibi isimlerinin de bulunduğu ünlü isimler de de Sinan Erdem Spor Salonu’nda yerini alarak depremzede köpeklerin ve barınak hayvanlarının sahiplendirilmesi için farkındalık yaratılmasına katkıda bulundu. Seyircilerin ilgi odağı olan köpekler ile mini bir köpek tribünü de oluşturuldu.  

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Son anketin sonucu kulisleri kasıp kavurdu. Hangi aday önde 
1
﻿Son anketin sonucu kulisleri kasıp kavurdu. Hangi aday önde 
﻿Son anketin sonucu kulisleri kasıp kavurdu. Hangi aday önde 
﻿YSK seçime 1 ay kala uyardı: Bu oylar geçersiz sayılacak
2
﻿YSK seçime 1 ay kala uyardı: Bu oylar geçersiz sayılacak
﻿YSK seçime 1 ay kala uyardı: Bu oylar geçersiz sayılacak
﻿Saray'ın en çok güvendiği anketçi kimin önde olduğunu açıkladı. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu
3
﻿Saray'ın en çok güvendiği anketçi kimin önde olduğunu açıkladı. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu
﻿Saray'ın en çok güvendiği anketçi kimin önde olduğunu açıkladı. Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu
﻿Seyir halindeki iki motosikletin çarpıştığı feci kaza kamerada: 1 ölü
4
﻿Seyir halindeki iki motosikletin çarpıştığı feci kaza kamerada: 1 ölü
﻿Seyir halindeki iki motosikletin çarpıştığı feci kaza kamerada: 1 ölü
﻿Nihat Hatipoğlu'nu hayrete düşüren büyü sorusu: Yanıtı bu oldu
5
﻿Nihat Hatipoğlu'nu hayrete düşüren büyü sorusu: Yanıtı bu oldu
﻿Nihat Hatipoğlu'nu hayrete düşüren büyü sorusu: Yanıtı bu oldu
﻿Derin konuların yazarı Tolga Şardan açıkladı. Hatay Valisi Rahmi Doğan'ın istifasının perde arkası ortaya çıktı. Kulisler kaynıyor
6
﻿Derin konuların yazarı Tolga Şardan açıkladı. Hatay Valisi Rahmi Doğan'ın istifasının perde arkası ortaya çıktı. Kulisler kaynıyor
﻿Derin konuların yazarı Tolga Şardan açıkladı. Hatay Valisi Rahmi Doğan'ın istifasının perde arkası ortaya çıktı. Kulisler kaynıyor
﻿Koza-İpek Holding'e ait şirketler hazineye geçti. Yargıtay müsadere kararını onadı
7
﻿Koza-İpek Holding'e ait şirketler hazineye geçti. Yargıtay müsadere kararını onadı
﻿Koza-İpek Holding'e ait şirketler hazineye geçti. Yargıtay müsadere kararını onadı
﻿Adana'da deprem
﻿Adana'da deprem
﻿Adana'da deprem
﻿Rüyada cüce görmek ne demek? Rüyada cüce görmenin anlamı nedir?
﻿Rüyada cüce görmek ne demek? Rüyada cüce görmenin anlamı nedir?
﻿Rüyada cüce görmek ne demek? Rüyada cüce görmenin anlamı nedir?
﻿Voleybolda heyecanlı maçlar oynanacak
﻿Voleybolda heyecanlı maçlar oynanacak
﻿Voleybolda heyecanlı maçlar oynanacak
﻿Rusya, 82 askerin cenazesini Ukrayna'ya teslim etti
﻿Rusya, 82 askerin cenazesini Ukrayna'ya teslim etti
﻿Rusya, 82 askerin cenazesini Ukrayna'ya teslim etti
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.