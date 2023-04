Anadolu Efes depremzede köpekleri Sinan Erdem’de ağırladı

ANKA'da yer alan haberde, Anadolu Efes Spor Kulübü, 6 Şubat'ta yaşanan deprem felaketinden etkilenen köpekler için Pawder ve S Sport Plus iş birliğiyle bir sosyal sorumluluk projesine daha imza attı. Anadolu Efes, bu kapsamda depremzede köpekleri EuroLeague’de oynadığı AS Monaco maçında ağırladı. Afetzede köpeklerin ve barınak hayvanlarının sahiplendirilmesi için farkındalık yaratılması amacıyla Sinan Erdem Spor Salonu’na getirilen köpekler, devre arasında parkeye de çıktı. Tek tek anons edilen ve tanıtılan sevimli dostlar, eğitmenleriyle birlikte taraftarları selamladı.







Anadolu Efes Spor Kulübü ve Pawder, karşılaşma boyunca gerçekleştirilen etkinlikler, salon içerisinde konumlandırılan stantlar ve bilgilendirici içeriklerle basketbolseverleri depremzede köpeklere ve barınak hayvanlarına 'Yuva Ol'maya davet etti.







#YuvaOl kampanyasına destek veren ünlü oyuncular ve influencerlar da kendi köpekleriyle birlikte maçı takip etti.







Anlamlı projeye destek olmak isteyen ve aralarında Onur Büyüktopçu, Jessica May gibi isimlerinin de bulunduğu ünlü isimler de de Sinan Erdem Spor Salonu’nda yerini alarak depremzede köpeklerin ve barınak hayvanlarının sahiplendirilmesi için farkındalık yaratılmasına katkıda bulundu. Seyircilerin ilgi odağı olan köpekler ile mini bir köpek tribünü de oluşturuldu.