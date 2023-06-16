Anadolu Efes Erdem Can ile anlaşmaya vardı

Anadolu Efes yönetimi, takımdan ayrılacağını açıklayan Ergin Ataman’dan boşalan başantrenörlük görevine Erdem Can’ı getirecek.

Anadolu Efes Erdem Can ile anlaşmaya vardı

Anadolu Efes Sezon sonunda takımdan ayrılıp Panathniakos’un başına geçeceğini duyuran Ergin Ataman’ın yerine geçmesi için Türk Telekom’un eski başantrenörü Erdem Can ile anlaşmaya vardı.

FİNAL SERİSİNİN ARDINDAN DUYRULACAK
Milliyet’te yer alan habere göre Ergin Ataman daha önce açıkladığı üzere Basketbol Ligi’nde final serisinin bitmesinin ardından Panathiniakos’un yolunu tutacak. Mavi-beyazlı yönetim ise bu ayrılığın gerçekleşmesinden sonra Erdem Can’ın takımın başına geçtiğini resmen duyuracak.

ESKİ ÖĞRENCİLERİNİ DE GETİRECEK
Erdem Can'ın takımın başına geçtikten sonra Türk Telekom’dan eski öğrencileri Tyrique Jones ve Erkan Yılmaz’ın transfer edilmesini isteyeceği de gelen haberler arasında.

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