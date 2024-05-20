Aksaray'da trafik kazası. 6 yaralı

Saat 21.30 sıralarında Güzelyurt ilçesi Selime beldesi kavşağında meydana gelen olayda, Hannan Kaya (29)’nın kullandığı 33 D 3956 plakalı otomobil, kavşakta İlhan Koçak (27)’ın kullandığı 16 ABS 353 plakalı otomobil ile çarpıştı.

6 KİŞİ YARALANDI

Yaşanan kazada Hannan Kaya, eşi Mihriban Sultan Kaya (27) ve çocukları 1 yaşındaki Muhammed Kaya bir diğer araç sürücü İlhan Koçak ile yanında oturan Pelin Özyön (18) ve Ramazan Arslan (25), yaralandı. Çevredekilerin ihbarı sonrası olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Jandarma, ekipleri kazayla ilgili çalışma başlattı.