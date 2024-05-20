Ödemeler hesaplara yattı. Bakan açıkladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocukların sosyal açıdan destek görmesi ve eğitim masraflarının karşılanması için mayıs ayında 878 milyon TL Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesi yaptıklarını açıkladı.

"878 MİLYON TL SED ÖDEMESİ YAPTIK"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, çocukların aile ortamında büyümelerinin, toplumsal değerlerin korunmasında vazgeçilmez bir rolü olduğuna inandıklarını, bu nedenle çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitim giderlerinin karşılanması için mayıs ayına ilişkin 878 milyon TL SED ödemesi yaptıklarını ifade etti.

Göktaş, SED güvencesi ile çocukları, ailelerinin yanında ve sosyal çevresi içinde desteklediklerini ifade ederek, çocukların milli değerlere sahip, kendine güvenen, eğitimli ve sağlıklı birer fert olarak yetişmeleri için tüm gayretleriyle çalıştıklarını söyledi.