Anadolu Efes Ergin Ataman'ı bu kez üzdü. Panathinaikos'u devirdiler!

THY EuroLeague 12. haftasında Anadolu Efes; Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Yunan ekibi Panathinaikos'u 71-68 yendi.

KAYNAK: AA
Anadolu Efes Ergin Ataman'ı bu kez üzdü. Panathinaikos'u devirdiler!

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY EuroLeague'in 12. haftasında Yunanistan'ın Panathinaikos ekibini 71-68 yendi. Anadolu Efes bu sonuçla ligde 6. galibiyetini elde ederken, Yunan ekibi ise 6. kez mağlup oldu.

ERGİN ATAMAN BU KEZ RAKİP
Anadolu Efes’te 3 dönem başantrenörlük görevi üstlenen ve son olarak 2017-2023 yıllarında İstanbul ekibini çalıştıran Ergin Ataman, Yunanistan ekibiyle ilk kez Anadolu Efes karşısına rakip olarak çıktı. 2017 yılının aralık ayında 3’üncü kez Lacivert-beyazlı takımın başına geçen Ataman, 6 yıllık süreçte 2 Euroleague, 3 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası ve 3 de Cumhurbaşkanlığı Kupası kazanmıştı. Ataman ve ekibi Panathinaikos, müsabakadan 71-68 mağlup ayrılırken Euroleague’deki 6’ncı yenilgisini yaşadı.

DANIEL OTURU İLK MAÇINA ÇIKTI
Anadolu Efes’te yeni transfer Daniel Oturu, ilk maçına Euroleague’in 12’nci haftasındaki Panathinaikos karşısında çıktı. Süper Lig ekiplerinden Merkez Efendi Belediyespor’dan sezon sonuna kadar kiralık olarak kadroya katılan 24 yaşındaki ABD’li pivot Lacivert-beyazlı forma ile taraftarı karşısında ilk sınavını verdi. Oturu, karşılaşmada 11 dakika 35 saniye forma giyerken 2 sayı, 3 ribaunt ile oynadı.

ERKAN YILMAZ DEVAM EDEMEDİ
Anadolu Efes forması giyen Erkan Yılmaz, mücadelenin ikinci çeyreğinde Panathinaikos’ta Kendrick Nunn ile girdiği mücadelenin ardından sakatlanarak kenara geldi. Kalan sürede forma giyemeyen 26 yaşındaki oyuncu, müsabakada 12 dakika 37 saniye oyunda kalarak 2 sayı, 2 asist üretti.

Anadolu Efes: 71 - Panathinaikos: 68
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Streven Radovic (Hırvatistan), Carlos Peruga (İspanya), Rain Peerandi (İspanya)
Anadolu Efes: Larkin 20, Thompson 7, Erkan Yılmaz 2, Daum 8, Jones 21, Hollatz 3, Ercan Osmani 6, Oturu 2, Erten Gazi 2
Panathinaikos: Nunn 13, Grant 12, Grigonis 4, Mitoglou 9, Lessort 13, Antetokounmpo, Sloukas 9, Vildoza 5, Mantzoukas, Guy, Balcerowski 3
1. Periyot: 23-15
Devre: 37-31
3. Periyot: 50-52

İlgili Haberler
Anadolu Efes'te şok sakatlık. Omzu kırıldı, 3 ay yok!
Türk Telekom'un 7 maçlık kabusu bitti!
Türk Telekom'un 7 maçlık kabusu bitti!
Eczacıbaşı Dynavit Maritza engelini 3-0'la geçti
Eczacıbaşı Dynavit Maritza engelini 3-0'la geçti
3 büyükler PFDK'ya sevk edildi. Ceza geliyor!
Wanda Nara Mauro Icardi'siz günlerini ağlaya ağlaya anlattı
Samsunspor evinde çok rahat. 3-0 kazandılar
Samsunspor evinde çok rahat. 3-0 kazandılar
Volkan Demirel'in soyunma odasına ve yedek kulübesine girişi yasaklandı
Volkan Demirel'in soyunma odasına ve yedek kulübesine girişi yasaklandı
A Milli Takım UEFA Uluslar Ligi'nde şov yaptı
Öne Çıkanlar
Trendyol’u kuryelerin bu uyanıklığıyla meydana gelen skandallar bitirecek
Trendyol’u kuryelerin bu uyanıklığıyla meydana gelen skandallar bitirecek
Şansal Büyüka Fatih Terim fonunun sonunda ne olacağını açıkladı. Sporun bir numarası açıklıyorsa doğrudur
Şansal Büyüka Fatih Terim fonunun sonunda ne olacağını açıkladı. Sporun bir numarası açıklıyorsa doğrudur
Serbest bırakılmasına tepki yağan diplomatın kuryeyi göz göre göre ezdiği görüntüler ortaya çıktı
Serbest bırakılmasına tepki yağan diplomatın kuryeyi göz göre göre ezdiği görüntüler ortaya çıktı
5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü nedir? 5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü önemi nedir?
5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü nedir? 5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü önemi nedir?
Kadınlar seçme ve seçilme hakkını ilk ne zaman elde etti? 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü nedir?
Kadınlar seçme ve seçilme hakkını ilk ne zaman elde etti? 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü nedir?
Milli Eğitim okullarında neler oluyor?
Milli Eğitim okullarında neler oluyor?
Son Haberler
Takla atan araçtan sağ kurtulan gençlerin kutlaması gündem oldu Gündem
Takla atan araçtan sağ kurtulan gençlerin kutlaması gündem oldu
Sokak röportajında konuşan AKP Kadın Kolları üyesi: "Ekonomi gayet iyi, hani nerede pahalılık?" Gündem
Sokak röportajında konuşan AKP Kadın Kolları üyesi: "Ekonomi gayet iyi, hani nerede pahalılık?"
Anadolu Efes'te şok sakatlık. Omzu kırıldı, 3 ay yok! Spor
Anadolu Efes'te şok sakatlık. Omzu kırıldı, 3 ay yok!
İtalya'da 24 saatlik grev Dünya
İtalya'da 24 saatlik grev
İYİ Parti’den Ümit Özdağ’ın ittifak çağrısına yanıt. 'İlk önce özür dilemesi lazım' Gündem
İYİ Parti’den Ümit Özdağ’ın ittifak çağrısına yanıt. 'İlk önce özür dilemesi lazım'
Engin-Dilan Polat çiftinin lüks araçları TMSF’ye çekildi Gündem
Engin-Dilan Polat çiftinin lüks araçları TMSF’ye çekildi