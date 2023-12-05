Anadolu Efes Ergin Ataman'ı bu kez üzdü. Panathinaikos'u devirdiler!

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY EuroLeague'in 12. haftasında Yunanistan'ın Panathinaikos ekibini 71-68 yendi. Anadolu Efes bu sonuçla ligde 6. galibiyetini elde ederken, Yunan ekibi ise 6. kez mağlup oldu.

ERGİN ATAMAN BU KEZ RAKİP

Anadolu Efes’te 3 dönem başantrenörlük görevi üstlenen ve son olarak 2017-2023 yıllarında İstanbul ekibini çalıştıran Ergin Ataman, Yunanistan ekibiyle ilk kez Anadolu Efes karşısına rakip olarak çıktı. 2017 yılının aralık ayında 3’üncü kez Lacivert-beyazlı takımın başına geçen Ataman, 6 yıllık süreçte 2 Euroleague, 3 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası ve 3 de Cumhurbaşkanlığı Kupası kazanmıştı. Ataman ve ekibi Panathinaikos, müsabakadan 71-68 mağlup ayrılırken Euroleague’deki 6’ncı yenilgisini yaşadı.

DANIEL OTURU İLK MAÇINA ÇIKTI

Anadolu Efes’te yeni transfer Daniel Oturu, ilk maçına Euroleague’in 12’nci haftasındaki Panathinaikos karşısında çıktı. Süper Lig ekiplerinden Merkez Efendi Belediyespor’dan sezon sonuna kadar kiralık olarak kadroya katılan 24 yaşındaki ABD’li pivot Lacivert-beyazlı forma ile taraftarı karşısında ilk sınavını verdi. Oturu, karşılaşmada 11 dakika 35 saniye forma giyerken 2 sayı, 3 ribaunt ile oynadı.

ERKAN YILMAZ DEVAM EDEMEDİ

Anadolu Efes forması giyen Erkan Yılmaz, mücadelenin ikinci çeyreğinde Panathinaikos’ta Kendrick Nunn ile girdiği mücadelenin ardından sakatlanarak kenara geldi. Kalan sürede forma giyemeyen 26 yaşındaki oyuncu, müsabakada 12 dakika 37 saniye oyunda kalarak 2 sayı, 2 asist üretti.

Anadolu Efes: 71 - Panathinaikos: 68

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Streven Radovic (Hırvatistan), Carlos Peruga (İspanya), Rain Peerandi (İspanya)

Anadolu Efes: Larkin 20, Thompson 7, Erkan Yılmaz 2, Daum 8, Jones 21, Hollatz 3, Ercan Osmani 6, Oturu 2, Erten Gazi 2

Panathinaikos: Nunn 13, Grant 12, Grigonis 4, Mitoglou 9, Lessort 13, Antetokounmpo, Sloukas 9, Vildoza 5, Mantzoukas, Guy, Balcerowski 3

1. Periyot: 23-15

Devre: 37-31

3. Periyot: 50-52