Anadolu Efes, EuroLeague'in ilk haftasında kazandı

Anadolu Efes, EuroLeague'in ilk haftasında Bologna’yı yendi
Anadolu Efes, Turkish Airlines EuroLeague'de 2024-25 sezonunun ilk haftasında deplasmanda İtalya temsilcisi Virtus Bologna’ya konuk oldu. Çekişmeli geçen mücadeleyi Anadolu Efes, 76-67'lik skorla kazandı. Takım organizasyona galibiyetle başlamış oldu.
Karşılaşmanın en skorer ismi Bologna’da 16 sayıyla Isaia Cordinier olurken, Anadolu Efes’te ise Daniel Oturu 14 sayıyla oynadı.
Anadolu Efes, EuroLeague'in ikinci haftasında evinde Fenerbahçe Beko ile karşı karşıya gelecek. Virtus Bologna ise Fransa ekibi Asvel'e konuk olacak.
SALON: Unipol Arena
HAKEMLER: Sreten Radovic, Gytis Vilius, Alberto Baena
VIRTUS BOLOGNA: Cordinier 16, Belinelli 7, Pajola 2, Clyburn, Shengelia 12, Hackett 5, Morgan 7, Polonara 2, Diouf 7, Zizic 7, Akele, Tucker 2
ANADOLU EFES: Larkin,11 Beaubois 7, Nwora 5, Bryant 12, Smits 6, Thompson 6, Johnson, Poirier 4, Hollatz, Ercan Osmani 5, Oturu 14, Willis 6
1’İNCİ PERİYOT: 21-15
DEVRE: 36-36
3’ÜNCÜ PERİYOT: 52-51