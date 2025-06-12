Anadolu Efes final için Beşiktaş Fibabanka 'devam' demek için parkede!

Düzenleme: Kaynak: AA
Anadolu Efes final için Beşiktaş Fibabanka 'devam' demek için parkede!

Anadolu Efes ile Beşiktaş Fibabanka, Basketbol Süper Ligi yarı finalinin 4. maçında karşı karşıya gelecekler. Anadolu Efes maçı kazandığı takdirde, finale yükselecek.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi dördüncü maçında Anadolu Efes, Beşiktaş Fibabanka'yı konuk edecek.

Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak müsabaka, saat 20.30'da başlayacak. Mücadele, beIN Sports 5'ten yayınlanacak.

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Toplamda 3 galibiyete ulaşacak ekibin adını finale yazdıracağı seride Anadolu Efes'in 2-1 üstünlüğü bulunuyor.

Anadolu Efes yarın galip gelmesi durumunda finalde Fenerbahçe Beko'nun rakibi olacak. Siyah-beyazlıların kazanması halinde ise finale yükselecek ekip beşinci ve son maçta belli olacak.

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