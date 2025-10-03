Anadolu Efes'te sakat kaptan Larkin'den haber var

Anadolu Efes, THY Euroleague'deki ikinci maçında bu akşam İsrail'in Hapoel Tel Aviv takımıyla karşı karşıya gelecek.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, sakatlıkları bulunan oyuncuların durumu hakkında bilgili verildi.

Ayak bileğindeki ağrıları devam eden Shane Larkin'in sakatlığına rağmen kadroda yer alacağı belirtildi.

PJ Dozier ve Vincent Poirier'nın tedavisinin sürdüğü aktarılan açıklamada, "Sol el serçe parmağındaki sakatlık için tedavisi süren PJ Dozier bugünkü maçta da sahaya çıkamayacak. Vincent Poirier'nın tedavisine ise takımdan ayrı şekilde İstanbul'da devam ediliyor" denildi.