Anadolu Efes'te sakat kaptan Larkin'den haber var

Kaynak: Haber Merkezi
Anadolu Efes'te sakat kaptan Larkin'den haber var

Anadolu Efes kulübü, kaptan Shane Larkin'in sakatlığına karşın Hapoel Tel Aviv mücadelesinin kadrosunda olacağını açıkladı.

Anadolu Efes, THY Euroleague'deki ikinci maçında bu akşam İsrail'in Hapoel Tel Aviv takımıyla karşı karşıya gelecek.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, sakatlıkları bulunan oyuncuların durumu hakkında bilgili verildi.

Ayak bileğindeki ağrıları devam eden Shane Larkin'in sakatlığına rağmen kadroda yer alacağı belirtildi.

PJ Dozier ve Vincent Poirier'nın tedavisinin sürdüğü aktarılan açıklamada, "Sol el serçe parmağındaki sakatlık için tedavisi süren PJ Dozier bugünkü maçta da sahaya çıkamayacak. Vincent Poirier'nın tedavisine ise takımdan ayrı şekilde İstanbul'da devam ediliyor" denildi.

Son Haberler
Biga’da okulda şiddet! Müdür ve yardımcıları açığa alındı
Biga’da okulda şiddet! Müdür ve yardımcıları açığa alındı
Ümit Milli Takım'ın aday kadrosu belli oldu
Ümit Milli Takım'ın aday kadrosu belli oldu
Ümit Özdağ'dan dikkat çeken uyarı! 'Bu bir tuzak...'
Ümit Özdağ'dan dikkat çeken uyarı! 'Bu bir tuzak...'
RTÜK'ten 5 televizyon kanalına ceza!
RTÜK'ten 5 televizyon kanalına ceza!
Anadolu Efes'te sakat kaptan Larkin'den haber var
Anadolu Efes'te sakat kaptan Larkin'den haber var