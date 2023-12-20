Anadolu Lisesi Müdürü yılbaşı kutlamasını yasakladı. Bırakın da çocuklar özgürlük içinde eğlensinler

Kaynak: Haber Merkezi
Anadolu Lisesi Müdürü yılbaşı kutlamasını yasakladı. Bırakın da çocuklar özgürlük içinde eğlensinler
İstanbul’da bir lise müdürü, öğrencilerin sınıflarında çam ağacı süslemesine tepki göstererek, sınıflarda yılbaşı süslemesine izin verilmemesi için öğretmenlere görüntülü ikaz mesajı gönderdi.

İstanbul’da bir Anadolu lisesinin müdürü, sınıflardan birinde süslenmiş çam ağacı gördü. Olay sonrası çam ağacını sınıftan toplatan okul müdürü, öğretmenlere uyarı niteliğinde bir video gönderdi.

"Okulda hiçbir sınıfın yılbaşı adı altında sınıfını süslemesine ya da parti yapmasına kesinlikle izin vermeyeceğiz" diyen okul müdürü, “Bunu bir öğretmenin eliyle yada öğretmen grubunun eliyle yapılmasına da izin vermeyin sevgili arkadaşlar” dedi.

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“YILBAŞI PARTİSİ CUMHURİYET BAYRAMI YA DA ÇOK ÇOK ÖNEMLİ BİR KUTLAMA DEĞİL”

Okul müdürü, açıklamasının devamında, “Ben gerekli uyarıları sınıflara yaptırıcam. Ama sizlerin bu uyarıyı yapması benim için çok çok daha önemli. Yılbaşı partisi Cumhuriyet Bayramı ya da çok çok önemli bir kutlama değil arkadaşlar. Yılbaşında okul süslenmez parti de yapılmaz” dedi.

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“YILBAŞI KUTLAMASINDA MİLLİ EĞİTİM TEMEL KANUNU VEYA YAZILI KANUNDA HERHANGİ BİR SORUN BULUNMAMAKTADIR”

Eğitim iş sendikası İstanbul şube başkanı Alkoç Turan Algönül, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Yılbaşı kutlama meselesi okullardaki Milli Eğitim Temel Kanunu veya yazılı olarak kanunda belirtilen uzak yakın hedeflere uymazlıkla ilgili herhangi bir durum barındırmamaktadır” dedi.

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ÜNİVERSİTE VE BELEDİYELERDE DE YILBAŞI KUTLAMAK YASAK

Yılbaşı kutlamalarındaki yasaklar bir tek lise öğrencilerini kapsamıyor. Belediyeler ve Üniversiteler de yılbaşı kutlamaları için yapılan süslemelere izin vermiyor.

Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencilerinin kampüste bulunan bir ağacı süslemesi, Üniversite yönetimi tarafından her türlü hak ve özgürlüğün engellenmesi gerekçesiyle toplatıldı.

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İstanbul Üniversitesi'nde öğrenim gören Üniversite öğrencileri ise kampüs içerisinde bulunan bir ağacı süslemek isteyince güvenlik görevlileri tarafından engellendi. Güvenlik görevlisi ve öğrenciler arasında arbede yaşandı.

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Ordu büyükşehir Belediyesi'nin de yılbaşı için işyerlerini süsleyen işletmelere süsleri kaldırması için tebligat gönderdiği ortaya çıktı. Ancak tepkiler üzerine tebligatları geri topladı.

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MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI’NDA YILBAŞI KUTLAMALARI İÇİN İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİNE YAZI

Milli eğitim bakanlığı 27 kasımda İl Milli Eğitim Müdürlüklerine bir yazı gönderdi. Yazıda özel okullarda Türkiye'nin örf, adet, gelenek ve milli değerlerine uyumlu olmayan kutlama ve izin verilmemesi talimatı verildi.

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