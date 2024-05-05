Sınırdan geçerken öleni duydunuz mu?

Hemen hemen her gün sosyal medyada Türkiye sınırlarından kaçakların nasıl geçtiğine ilişkin videolar izliyoruz!

Öyle ahım şahım geçiş planları da yok he, kırık dökük tahta bir merdiven işlerini görüyor!

Dayıyorlar sınır boyunca inşa ettiğimiz duvara merdiveni, hopp atlıyorlar diğer tarafa!

TikTok özellikle bu videolarla kaynıyor.

Hatta ve hatta bu işi ticarete döken kaçakçılar, övüne övüne videolar çekip reklamını da yapmayı ihmal etmiyor!

Peki Türkiye sınırlarında bu durum yaşanırken Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler çıktı ne açıklama yaptı dersiniz?

Güler aynen şunları söyledi:

"Hudutlarımızla ilgili kesinlikle girmek mümkün değil."

Peki başka ne dedi Güler?

"Binlerce kilometre aşıp gelenler ya geçeceğim ya öleceğim diyor"

Valla sayın Güler, sınırdan geçerken hiç ölene denk gelmedik ama sınırdan geçenlerin öldürdüğü birçok Türk’e denk geldik!

Mesela 16 yaşındaki Ayşegül Aydın bunlardan biriydi!

Babasının göz nuru Ayşegül, bugün yaşasaydı 19 yaşında olacaktı!

Atatürk’ün “istikbal göklerdedir” sözünü örnek alan Ayşegül, pilot olmak istiyordu.

Belki de Türkiye’nin sayılı kadın pilotlarından biri olacaktı!

Ama olamadı, Afganistan uyruklu 20 yaşında bir sapık, Ayşegül’ün ırzına geçmek istedi, Ayşegül direnince de başına taşla vurarak ağır yaraladı, uzun süre bitkisel hayatta kalan Ayşegül, beyninde oluşan hasar nedeniyle hayata veda etti!

19 yaşındaki Batuhan Parlak, sığıntıların katlettiği bir diğer Türk genci!

Batuhan da yaşasaydı bugün 22 yaşında bir genç olacaktı.

Ancak Suriyeli bir sığıntı kalbinden 3 kez bıçakladı Batuhan’ı!

İlk müdahaleyi yapanlar Batuhan’dan oluk oluk kan aktığını söylediler!

Batuhan saniyeler içinde hayatını kaybetti!

Ankara Altındağ’da yine iki gencimiz Suriyeliler tarafından öldürüldü!

Necati Bağcı’yı bir Suriyeli boğazından bıçaklayarak katletti!

Suriyeli katil 4 ay sonra Türkiye’den Suriye’ye kaçmak isterken yakalandı!

Ülkeye gelirken hiçbir sıkıntı çekmiyorlar kolaylıkla geliyorlar ama çıkmak mümkün değil en azından!

Zaten Avrupa’ya gitmesinler diye sürekli Ege’de kaçakları yakalamıyor muyuz?

12 yaşındaki Behiye’yi de bir Suriyeli bu hayattan kopardı!

Suriyeli katil, İzmir Karabağlar’da kapı camını kırarak zorla girdiği evdeki Behiye’nin boğazını kesti, annesini yaraladı!

Behiye daha ortaokula gidiyordu!

Ülkenin geleceğiydi!

Bu isimler şuan aklıma gelenler!

Sayın Güler, sınırdan girerken öleni görmedik ama sınırdan kaçak olarak girenlerin öldürdüğü Türkleri gördük!

Başka neler söyledi Güler?

Biz görebildiğimiz kadarıyla aldığımız tedbirlerle girmek mümkün değil. Karşıdan gelen insanlar binlerce kilometre aşıp gelen insanlar ya geçeceğim ya öleceğim diyor. Biz buradan sokmamak için her türlü mücadeleyi veriyoruz. 60 bin civarında kahraman hudutlarımızda görev yapıyorlar.

Aldıkları tedbirlerle sınırdan girmek mümkün değilmiş!

Yahu adam derme çatma bir tahta merdivenle geçiyor sınırdan!

Her türlü mücadeleyi verdiğinizi söylüyorsunuz!

Bu kadar mücadele verip de yorulmayan Allah için!

Mücadele verdiğiniz haliyle akın akın kaçak geliyorsa mücadele vermediğiniz bir anı düşünemiyoruz bile!

Danışmanlarınıza söyleyin en azından bir hesap açmasanız bile sosyal medyadaki bu videoları size izletsinler!