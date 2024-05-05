Başkan Özarslan’dan muhtarlara 3 ahit

Keçiören Belediye Başkanlığını Turgut Altınok’tan alan Dr. Mesut Özarslan, 51 mahalle muhtarıyla çok dikkat çeken “İstişare Toplantısı” yaptı.

Muhtarlarla 3 konuda ahit yaptı. Başkan Özarslan şunları söyledi:

“Benim size söyleyeceğim, karşılıklı vebalimiz olan üç noktamız var.

Birincisi;

*Eğer bir mahallede bir şahıs yatağa aç giriyorsa,

Üşüyerek ve titreyerek giriyorsa,

Baktığı yaşlının altından bez alınmıyorsa veya bez temin edilmiyorsa,

Bir ailede bulunan engellinin ihtiyaçları karşılanamıyorsa,

Onların hayat standartlarını engelsiz hâle getiremiyorsak,

Bir ailenin evladı ertesi gün servis ücretini ödeyemediğinden okula gidemiyorsa,

Sayamayacağımız bizi üzen olayları eğer ki muhtarlık olarak bana bildirdiğinizde ben gerekeni yapmıyorsam,

Yüce Mevla’m benden sorsun.

Eğer ki öyle biri var ve siz onu tespit edemiyorsanız Yüce Mevla’m sizden sorsun.

İkincisi;

*Şehrimizin en önemli problemi uyuşturucu.

Eğer bir mahallemizde uyuşturucu tacirlerini görüp de polisimize ve bizlere haber vermiyorsanız,

O mahallemizin caddesinde, sokağında, pazarında bunlara göz yumuyorsak sizin de bizim de hepimizin evine ateş düşsün.

Çoluğumuzdan çocuğumuzdan çıkarsın.

Üçüncüsü;

*Muhtarlarımız mahallenin içerisinde ihtiyacı olan insanları bize getirip de buna iş lazım, buna burs lazım diyebilir.

Ama önceliğini kendi ailesine vermesin istiyorum.

Kimsenin kızına, damadına, gelinine değil

Önceliği ihtiyacı olana verelim.”

Değerli okurlarım,

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 25 yıl sonra başkenti teslim aldığında alt yapısı son derece ihmal edilmiş durumdaydı.

Birçok alt geçit yüzme havuzuna dönüyordu.

Mansur Başkan 5 yıl boyunca gözle görülmeyen alt yapı sorunlarına büyük ağırlık ve öncelik verdi.

25 yılın çöküntüsü elbette 5 yılda sihirli değnek değmiş gibi çözülemezdi.

Geçen hafta yağan aşırı yağmurlardan Ankara’nın çukurda kalan semtlerinde mazgallar tıkandı.

Neden mi?

Çünkü Keçiören’in eski belediye başkanı çöp konteynerlerini tamamen kaldırmıştı.

Çöplerin sokaklara naylon poşetler içerisinde bırakılması gerekiyordu.

Gece gündüz sokaklar çöp poşetleri ile dolup taşarken aşırı yağmurlar bunları sürükleyip yağmur mazgallarını tıkadı.

Gideri olmayan yağmur suları evlerde ve iş yerlerinde su baskınlarına neden oldu.

CHP’li belediyeler için Recep Tayyip Erdoğan, “Çöp, çukur, çamur” diyordu ya hem Yavaş hem de Özarslan işte aynen böyle bir Ankara devraldılar.

Başkan Özarslan muhtarlara şöyle dedi:

-“İlk icraatımız çöp konteynerleri dedik. Sizleri bu kirden, pislikten kurtaracak, derli toplu çöp toplama sistemine kavuşturacağız. Sel felaketlerini önleyici olan ızgaraları ve mazgalları çöplerin tıkadığını gördük. Çöp konteynerlerini koyduğumuzda böyle bir sorun da ortadan kalkacak.

“Kanaat önderlerimiz, dernek başkanlarımız, muhtarlarımız ve şehrimizin akademisyenleriyle bir araya geldik. 60 projeyle halkımızın karşısına çıktık, 60 projenin 60’ını da beş yılın sonunda tamamlayarak hemşerilerimizin hizmetine sunmuş olacağız…”

Değerli okurlarım,

Mansur Yavaş’ı 5 yılda iyi tanıyan ve yaptıklarını beğenen Ankaralılar büyükşehir belediye meclisinde de çoğunluğu CHP’ye verdiler. 25 ilçenin 16’sı CHP’li başkanlar tarafından yönetilecek.

2028 veya erken cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinde CHP’yi iktidar yapmanın en önemli gücünü, belediyelerin alt yapı hizmetleri ve sosyal yardımları sağlayacak...