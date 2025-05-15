Anadolu Lisesi’nden bilimsel başarı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Anadolu Lisesi’nden bilimsel başarı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen Liselerde Bilim Uygulamaları Projesi kapsamında, 12 proje okulunun katılımıyla Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde "Karşılaştırmalı Medeniyet Tarihi Sempozyumu" yapıldı.

Menteşe Anadolu Lisesi koordinatörlüğünde gerçekleştirilen sempozyum, öğrencilerin yoğun katılımıyla ilgi gördü. Öğrencilerin hazırladığı makale ve posterler Bilim Kurulu tarafından değerlendirildi.

Değerlendirme sonucunda, sempozyumda sunulmaya hak kazanan 43 makalenin 19'u ve 42 posterin 21'i Menteşe Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından hazırlandı.

Okul Müdürü Mehmet Akif Ağır, "Bu başarı, okulumuzun bilimsel çalışmalara verdiği önemi ve öğrencilerimizin araştırma yetkinliğini bir kez daha ortaya koymuştur" dedi.

Anadolu Lisesi’nden bilimsel başarı

Anadolu Lisesi’nden bilimsel başarı

Anadolu Lisesi’nden bilimsel başarı

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