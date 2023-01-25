AA

Ankara Olgunlaşma Enstitüsü sergi salonundaki açılışa Altındağ Kaymakamı Cumali Atilla, Altındağ İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Yıldırım, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Etkinlikler Daire Başkanı Selvinaz Aydın katıldı.

Seramik ve Cam Teknolojisi Bölümü Çini Usta Öğreticisi Esin Güney, Anadolu'nun bıraktığı uygarlık miraslarını seramik, cam ve çini sanatında ürettikleri eserlerle sergilediklerini söyledi.

Güney, 2022-2023 yılı eğitim öğretim dönemi başında çalışmalara başladıklarını belirterek, 138 eseri sergiye kazandırdıklarını bildirdi.

Ağırlıklı olarak Ankara bölgesi Gordion Frig Uygarlığı'na yönelik eserler bulunduğuna dikkati çeken Güney, Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ndeki Osmanlı dönemine kadar sanat çalışmaları ile sergiyi tamamladıklarını kaydetti.

Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü İlknur Koçbıyık ise moda tasarımı, seramik ve cam teknolojisi, yiyecek içecek hizmetleri, sanat ve tasarım, kuyumculuk teknolojisi, el sanatları gibi alanlarda eğitim verdiklerini, en çok moda tasarım ve yiyecek içecek hizmetlerine yoğun talep olduğunu söyledi.

Koçbıyık, bu eğitimlerin yanı sıra enstitü bünyesinde bir günlük kursların da bulunduğuna işaret ederek, beceri edinmek isteyen vatandaşların katılabileceğini söyledi.

Katılımcıların usta öğreticilik belgesi alarak meslek lisesi mezunu olmalarını sağlayan bir eğitim verildiğini de hatırlatan Koçbıyık, 2 yıl eğitimin ardından stajını tamamlayan öğrencileri usta öğretici olarak sektörlerine kazandırdıklarını ifade etti.

Anadolu Mirasları Seramik Cam ve Çinide Anadolu Medeniyetleri sergisi, 20 Ocak'a kadar gezilebilecek.