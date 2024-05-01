Cristiano Ronaldo gündem oldu

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Cristiano Ronaldo gündem oldu
Suudi Arabistan Kupası'nda Al-Nassr, evinde Al-Khaleej'i 3-1 mağlup ederek finale yükseldi.

Suudi Arabistan Kral Kupası'nın yarı final mücadelesinde Al-Nassr, Al-Khaleej ile karşılaştı. Ev sahibi Al-Nassr, rakibini 3-1 yenerek final biletini kaptı.

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Al-Nassr'ın zaferine katkıda bulunan goller; Cristiano Ronaldo'nun 17 ve 57. dakikalarda attığı goller ve Sadio Mane'nin 37. dakikada penaltıdan kaydettiği gol oldu.

Al-Khaleej'in tek golünü ise 82. dakikada Fwaz Altryes attı.

Finaldeki Rakip Al-Hilal

Al-Nassr, finalde Jorge Jesus yönetimindeki Al-Hilal ile mücadele edecek.

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