Cristiano Ronaldo gündem oldu

Suudi Arabistan Kral Kupası'nın yarı final mücadelesinde Al-Nassr, Al-Khaleej ile karşılaştı. Ev sahibi Al-Nassr, rakibini 3-1 yenerek final biletini kaptı.

DÜNYA RONALDO'YU KONUŞUYOR

Al-Nassr'ın zaferine katkıda bulunan goller; Cristiano Ronaldo'nun 17 ve 57. dakikalarda attığı goller ve Sadio Mane'nin 37. dakikada penaltıdan kaydettiği gol oldu.

Al-Khaleej'in tek golünü ise 82. dakikada Fwaz Altryes attı.

Finaldeki Rakip Al-Hilal

Al-Nassr, finalde Jorge Jesus yönetimindeki Al-Hilal ile mücadele edecek.