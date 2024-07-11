Anadolu otoyolu viyadüğünde intihar girişimi

Kaynak: İHA
Anadolu otoyolu viyadüğünde intihar girişimi

Anadolu Otoyolu Düzce geçişinde bir şahıs viyadüklerde bariyerlerin arkasına geçerek intihar girişiminde bulundu.

Şahıs jandarma ekiplerinin ikna çabaları sonucu viyadükten indirildi.

Olay, Anadolu Otoyolu Kaynaşlı ilçesi Darıyeri Hasanbey köyünün Ekrem Özdemir viyadüğü üzerindeki 1. viyadük İstanbul istikametinde meydana geldi.

Alınan bilgilere göre, M.A. (30) isimli şahıs, viyadüklerde emniyet şeridine çektiği aracından inerek viyadüğün üstüne çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri viyadüğün altında hava yastığı açarak tedbir alırken bir yandan da jandarma ekipleri ikna etmeye çalıştı. Jandarma ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren ikna çabaları sonucunda genç ikna edilerek indirildi. Şahısla ilgili olarak adli tahkikat başlatıldı.

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