Anadolu Otoyolu’nda 14 araçlık zincirleme kaza: 3 yaralı

Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde 14 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Meydana gelen kazada otoyolun İstanbul istikametinde oluşan kilometrelerce araç kuyruğu havadan görüntülendi.

KAYNAK: İHA
Anadolu Otoyolu’nda 14 araçlık zincirleme kaza: 3 yaralı

Anadolu Otoyolu Hendek geçişi İstanbul istikametinde 14 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Kazada 3 kişi hafif şekilde yaralanırken durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıları hastaneye sevk etti.

Meydana gelen kaza sebebiyle otoyolun İstanbul istikametinde kilometrelerce araç kuyrukları oluştu.

Araçlar bulundukları yerden çekici yardımıyla kaldırılırken oluşan kuyruk havadan da görüntülendi.

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