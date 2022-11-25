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Anadolu Üniversitesi akademik personel alacak

Anadolu Üniversitesi, bünyesinde Doçent, Profesör ve Doktor Öğretim Üyesi olarak istihdam etmek üzere 39 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 9 Aralık 2022 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 25 Kasım 2022 Cuma - 16:48
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Anadolu Üniversitesi akademik personel alacak

Anadolu Üniversitesi akademik personel alacak
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Resmi Gazete'de yer alan ilana göre; Anadolu Üniversitesi, bünyesinde Doçent, Profesör ve Doktor Öğretim Üyesi olmak üzere 39 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 9 Aralık 2022 olarak açıklandı.

Anadolu Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen boş kadrolarına; 657 sayılı Kanunun 48. maddesi, 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Anadolu Üniversitesinde Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma ile İlgili Değerlendirme Ölçütleri hükümlerini taşıyan öğretim üyeleri (Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi) alınacaktır.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Başvuru dilekçesi

2 adet fotoğraf

Özgeçmiş

Öğrenim ve yabancı dil belgesi ile askerlik durumlarını gösteren belge ile birlikte ilgili yönetmelik hükümleri uyarınca, Üniversitemiz Değerlendirme Ölçütlerine göre Profesör adaylarının 6 adet, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi adaylarının da 4 adet dosyayı dijital ortamda (USB -flash bellek- içinde) hazırlayarak, ilanın yayımlandığı tarihi izleyen 15 gün içinde, Profesör ve Doçent adaylarının Rektörlük Personel Daire Başkanlığına, Doktor Öğretim Üyesi adaylarının da kadronun ilan edildiği ilgili Birime şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Doçent kadrolarına başvuranlardan doçentlik unvanını Üniversitelerarası Kurul tarafından sözlü sınava tabi tutulmadan almış olanlar;

2547 sayılı Kanunun 24., Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin 10. ve Anadolu Üniversitesinde Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma ile İlgili Değerlendirme Ölçütlerinin B maddesi uyarınca Üniversitelerarası Kurulun oluşturacağı jüri tarafından sözlü sınava tabi tutulacaklardır. Bu sınavdan başarılı olamayan adayların kadrolara atamaları yapılamayacaktır.

Adaylar; şartları uyan kadrolardan sadece birine başvurabilecek olup, başvuru şartlarını sağlamayan veya başvuru süresi içinde şahsen yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir. İlan hakkındaki detaylı bilgilere www.anadolu.edu.tr internet adresimizden ulaşılabilir.

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