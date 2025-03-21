Anadolu’dan Uzak Doğu’ya: Hititlerin evrensel yolculuğu

Seul Ulusal Üniversitesi Arkeoloji Bölümü’nden Prof. Dr. Min-jung Park, Hititler’in dünya tarihindeki önemini şu şekilde ifade ediyor:

"Hititler, sadece Anadolu'nun değil, dünya medeniyetlerinin de temel taşlarından biridir. Yazılı tabletleriyle hukuk, ekonomi ve diplomasi alanında bıraktıkları miras, bugün bile uluslararası ilişkiler açısından öğretici niteliktedir."

Oxford Üniversitesi Eskiçağ Tarihi Profesörü Dr. Simon Black ise bu serginin kültürel diplomasi açısından değerine dikkat çekiyor:

"Anadolu medeniyetlerinin Güney Kore gibi farklı kültürlere tanıtılması, dünya tarihine dair daha geniş bir anlayış geliştirilmesine katkı sağlar. Hitit sergisi, sadece geçmişi keşfetmek değil, aynı zamanda kültürlerarası bağları güçlendirmek için güçlü bir adım."

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR: HİTİT KÜLTÜRÜNÜN EVRENSEL MİRASI

Anatolian Studies dergisinde yayımlanan bir çalışma, Hititlerin ilk yazılı barış anlaşması olan Kadeş Antlaşması’nın modern uluslararası ilişkiler için tarihi bir model sunduğunu vurgulamakta.

Journal of World Archaeology 'de yer alan bir araştırma, Hititler’in kil tabletler üzerindeki yazılı belgelerle hukuki düzenlemelerden ticari faaliyetlere kadar karmaşık bir medeniyetin izlerini bıraktığını göstermekte.

Cultural Heritage International dergisinde yayımlanan bir başka çalışma, Hitit mimarisinin Anadolu'daki diğer medeniyetlere etkisini ve bu etkinin kültürel yayılımını ele almakta.

SERGİDE ÖNE ÇIKANLAR

1. Yazılı Tabletler: Hititlerin diplomasi ve hukuk alanındaki yeniliklerini belgeleyen kil tabletler serginin en dikkat çeken unsurları arasında.

2. Kabartmalar ve Heykeller: Tanrı ve kral figürlerini betimleyen etkileyici taş kabartmalar, Hitit sanatının gücünü gözler önüne seriyor.

3. Ritüel Eserler: Hitit dini ritüellerini yansıtan seramik kaplar ve figürinler, bu uygarlığın mistik yönüne ışık tutuyor.

4. Etkileşimli Teknoloji: Sergi, modern teknolojiyi kullanarak ziyaretçilerin Hitit başkenti Hattuşa’yı sanal gerçeklik yoluyla keşfetmelerine olanak tanıyor.

KÜLTÜREL DİPLOMASİ VE HİTİTLER

Bu sergi, yalnızca Hititler’in tarih sahnesindeki rolünü sergilemekle kalmıyor, aynı zamanda Türkiye ve Güney Kore arasındaki kültürel bağları da güçlendiriyor.

Güney Kore’deki ziyaretçilerin yoğun ilgisi, Anadolu medeniyetlerinin dünya çapında daha fazla tanıtılması gerektiğine işaret ediyor.

Uzmanlar, bu tür etkinliklerin kültürel diplomasi açısından iki ülkenin ilişkilerini derinleştirebileceğini vurguluyor.

TARİHİN EVRENSEL DİLİ

Bilimsel araştırmalar ve uzman görüşleri, Hititlerin yalnızca Anadolu’nun değil, dünya tarihinin de ayrılmaz bir parçası olduğunu ortaya koymakta.

Güney Kore’de düzenlenen bu sergi, Hititler’in evrensel mirasını paylaşarak kültürlerarası bir köprü kurmakta.

Anadolu’nun görkemli geçmişi, bu sergi sayesinde Uzak Doğu’da bir kez daha hayat buluyor.