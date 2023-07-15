AnadoluJet devredildi. İşte yeni ismi

Türk Hava Yolları (THY), "AJet" ismiyle yeni bir şirket kurduğunu ve AnadoluJet'in faaliyetlerinin yeni şirkete devredildiğini açıkladı.

AnadoluJet devredildi. İşte yeni ismi

THY'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilen "Yeni Şirket Kuruluş Kararı" bildiriminde şu ifadelere yer verildi:

"Yönetim Kurulumuzca Ortaklığımızın AnadoluJet markasının global standartlarda düşük maliyetli hava yolu olarak faaliyetlerine devam edebilmesi ve pazardaki rekabetçi konumunu güçlendirebilmesi amacıyla faaliyetlerinin %100 Türk Hava Yolları iştiraki olarak kurulacak olan 'AJet Hava Taşımacılığı Anonim Şirketi' altında devam ettirilmesine karar verilmiştir."

Bildirimde, şirketin sermayesinin 450 milyon lira olduğu kaydedildi.

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