AnadoluJet, İzmir-Bakü uçuşlarına başladı

Türk Hava Yolları'nın (THY) markası AnadoluJet, Anadolu'yu dünyaya bağlama hedefleri doğrultusunda İzmir'den Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye sefer başlattı.

AnadoluJet, İzmir-Bakü uçuşlarına başladı

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, 16 Haziran itibarıyla İzmir Adnan Menderes Havalimanı ve Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı arasında karşılıklı gerçekleşecek uçuşlar, haftanın 3 günü icra edilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen THY Genel Müdür (Ticari) Yardımcısı Kerem Sarp, kardeş ülke Azerbaycan'la olan bağları yeni uçuş noktasıyla daha da güçlendirmekten duyduğu memnuniyete dile getirerek "Bir millet iki devlet olarak gördüğümüz kardeş halkları, başkent Bakü'ye İstanbul ve Ankara'dan sonra İzmir üzerinden bağlayarak, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki ticari ve kültürel dostluğun da pekişmesine imkan sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.

BAKÜ'NÜN ÇAMUR VOLKANLARI TURİSTLERİN VE ARAŞTIRMACILARIN İLGİSİNİ ÇEKİYOR

Kafkasya'nın en önemli kültür ve ticaret merkezi olma özelliği ile ön plana çıkan Bakü'de, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nün (UNESCO) Dünya Mirası Listesi'ne giren "Şirvanşahlar Sarayı", "Kız Kalesi" ve tunç devrine ait silah ve süs eşyaları bulunduran "Kobustan Şehir Parkı" ziyaretçi akınına uğruyor.

Şifa kaynağı olduğu düşünülen çamur volkanları ise turistlerin ve araştırmacıların ilgisini çekiyor. Başkent Bakü, AnadoluJet misafirperverliğiyle keşfedilmeyi bekliyor.

AnadoluJetI'in İzmir-Bakü uçuşlarına ilişkin ayrıntılı bilgiye "anadolujet.com" internet adresinden ve "0850 333 2 538" numaralı çağrı merkezinden ulaşabiliyor.

(Kaynak: AA)

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