Anadolujet yolcuları rötara isyan etti

Türk Hava Yolları'nın alt markası Anadolujet'in Rize-Artvin Havalimanı'ndan İstanbul'a gelecek uçağı uzun süre rötara girdi. Yolcular görevlilerle tartıştı.

Anadolujet yolcuları rötara isyan etti

AirportHaber'de yer alan bilgilere göre, Anadolujet'in TK7367 sefer sayılı uçuşu için Rize-Artvin Havalimanı'na gelen yolcular, tarifeli olarak 21:20'de kalkış yapması plananan uçuşun gecikmeli olacak gerçekleştirileceğini öğrendi.

AirportHaber'in edindiği bilgiye göre; 3 kez rötara giren uçağın yolcuları kendilerine düzgünce bir açıklama yapılmadığı gerekçesiyle görevlilerle tartıştı.

Tarifeli olarak 18 Ağustos günü 21:20'de kalkışı planlanan uçak 19 Ağustos 00:56'da havalanabildi.

Sabiha Gökçen Havalimanı'na inişi 23:25 olarak planlanan TC-LUC kuyruk tescilli uçak 02:45 sularında İstanbul'a emniyetli bir şekilde indi.

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