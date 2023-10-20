Anadolu'ya hükmeden Selçuklu Hanedanının heykelleri

Konya'da, Anadolu Selçuklu Devleti'nin hanedan türbesinden çıkarılan naaş kalıntılarına, DNA ve anatomi analizi yapılarak, 12'si sultan, 17 hanedan üyesinin yüz ve beden görünümü ortaya çıkarıldı.

KAYNAK: AA
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Anadolu'ya hükmeden Selçuklu Hanedanının heykelleri 1

Konya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce yürütülen "Türkiye Selçukluları Konya Hanedan Türbesindeki Naaşların Tanzimi" projesi kapsamındaki çalışmaları, farklı bilimsel alanlardan onlarca uzman 6 yılda tamamladı.

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Anadolu'ya hükmeden Selçuklu Hanedanının heykelleri 2

Anadolu'ya 1077-1308 yıllarında hükmeden sultanların görünüşünü yansıtan heykellerle oluşturulan "Türkiye Selçuklu Hanedan Sergisi" kent merkezindeki Dar-ül Mülk Sergi Sarayı'nda ziyarete açıldı.

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Anadolu'ya hükmeden Selçuklu Hanedanının heykelleri 3

Sergide, sultanlardan 1. Kılıçarslan, Şahinşah Melikşah, 1. Rükneddin Mesud, 2. Kılıçarslan, 2. Rükneddin Süleyman Şah, 3. Kılıçarslan, 1. Gıyaseddin Keyhüsrev, 1. Alaeddin Keykubat, 2. Gıyaseddin Keyhüsrev, 4. Kılıçarslan, 3. Gıyaseddin Keyhüsrev ve 2. Gıyaseddin Mesud'un yüz ve beden gerçekliklerine uygun heykeli yer alıyor.

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Anadolu'ya hükmeden Selçuklu Hanedanının heykelleri 4

Tarihi minyatürler dikkate alınarak hazırlanan aslına uygun kıyafetlerle, Anadolu Selçuklu Devleti'nin mimari zenginliğini yansıtan taç kapılar önünde ziyaretçilerini karşılayan hükümdarlar, yüz ifadeleri, saçları, sakalları, duruşları ve bakışlarıyla dikkati çekiyor.

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Anadolu'ya hükmeden Selçuklu Hanedanının heykelleri 5

Anadolu Selçuklu Devleti'nin tarihine ışık tutan, 2017'de başlayıp ve 6 aşamada tamamlanan projenin her aşaması, sergide yer alan ziyaretçi bilgilendirme metinlerinde ayrıntılı şekilde anlatılıyor.

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Anadolu'ya hükmeden Selçuklu Hanedanının heykelleri 6

Sergideki bilgilendirme metinlerine göre, projenin ilk aşamasında, Alaaddin Camii avlusundaki hanedan türbesinden çıkarılan kalıntılarla, beden bütünlüğü tamamlanan naaşların, Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tomografisi çekildi.

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Anadolu'ya hükmeden Selçuklu Hanedanının heykelleri 7

Kafataslarından ve dişlerden alınan sürüntüler, İstanbul Adli Tıp Kurumu Biyokimya İhtisas Dairesine gönderildi. Elde edilen DNA ve anatomik özelliklerine göre hanedan üyelerinin kafatasları ve yüzleri oluşturuldu.

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Anadolu'ya hükmeden Selçuklu Hanedanının heykelleri 8

Bilimsel sonuçlara göre, 12 sultan, 1 hanedan büyüğü, 1 melik (şehzade), hanedana mensup 2 kadın ve 1 kız çocuğuna ait naaşın, tomografi sonuçlarıyla elde edilen 3D flament kafatası kopyaları üzerine, doku kalınlıkları hesaplanarak, yüz kasları yerleştirilip, fiziki karakter yüklemesi yapıldı. Bir sonraki aşamada kaslandırma ve dokulandırma yapılarak kalıplara alınan silikon dökümlere saç, sakal, kaş ve bıyık ekimi yapıldı.

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Anadolu'ya hükmeden Selçuklu Hanedanının heykelleri 9

Kıyafetler için ise dönemin kumaşları özel koleksiyonlardan ve müzelerden alınan örneklere göre, tarihi verilere uygun olarak raportlama (düzenleme işlemi), iplik analiziyle rengine ve dokusuna kadar araştırılarak dokutturuldu. Minyatürler ve tarihi veriler dikkate alınarak kıyafetler tasarlanıp, her bir sultan ve hanedan üyesine uygun olacak şekilde özel olarak diktirildi.

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Anadolu'ya hükmeden Selçuklu Hanedanının heykelleri 10

Tarihi veriler, minyatürler ve özel koleksiyonlarla müzelerdeki mevcut örneklerden yola çıkılarak dönemin aksesuarları, takıları, silahları ve diğer malzemeler uzman kişilere özel olarak imal ettirildi.

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Anadolu'ya hükmeden Selçuklu Hanedanının heykelleri 11

İşte Türkiye Selçuklu Hanedan Sergisi'nden yansıyan görüntüler...

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Anadolu'ya hükmeden Selçuklu Hanedanının heykelleri 12
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Anadolu'ya hükmeden Selçuklu Hanedanının heykelleri 13
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Anadolu'ya hükmeden Selçuklu Hanedanının heykelleri 14
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Anadolu'ya hükmeden Selçuklu Hanedanının heykelleri 15
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Anadolu'ya hükmeden Selçuklu Hanedanının heykelleri 16
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Anadolu'ya hükmeden Selçuklu Hanedanının heykelleri 17
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Anadolu'ya hükmeden Selçuklu Hanedanının heykelleri 18
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Anadolu'ya hükmeden Selçuklu Hanedanının heykelleri 19
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Anadolu'ya hükmeden Selçuklu Hanedanının heykelleri 20
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