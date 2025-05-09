Anahtar Parti'den referandum çağrısı

Fatih Karaman / Tokat / Yeniçağ

Anahtar Parti Tokat İl Başkanı Hakan Ahmet Bice, yaptığı basın açıklamasında “Genel Başkanımız Sayın Yavuz Ağıralioğlu’nun 08 Mayıs 2025 tarihinde yaptığı tarihi basın toplantısı, milletimizin vicdanında büyük bir yankı uyandırmıştır. Genel Başkanımız, terörle mücadelede izlenen yolun bir paradigma değişikliğine dönüştüğünü vurgulamış, bu yeni yönelimin milletin iradesine danışılmadan yürütülemeyeceğini açıkça ifade etmiştir” ifadelerini kullandı.

AÇILIM SÜRECİ İÇİN HEMEN VE ACİLEN REFERANDUM İSTİYORUZ

İl başkanı Bice, “Terörsüz Türkiye diye zırhladığınız paradigma değişikliğini milletinizin onayına sunacaksınız. Referandum istiyoruz. Çok seviyorsunuz referandum yapmayı. Milletinizin onayına sunacaksınız. Millet iradesinin üstünde irade tanımıyoruz. Siz de tanımıyorsanız biz de tanımıyoruz. Biz de milletten başka onay merci kabul etmiyoruz. Dolayısıyla bu onay merci millet olduğu gerçeğinden hareketle sizi referanduma davet ediyoruz. Bu uğurda mücadele etmiş evlatlarınızı ezemezsiniz, üzemezsiniz. Bu mücadelede dünyanın hiçbir ülkesi böyle ayakta kalamaz. Kendi evlatlarını katledenlerin, kendi evlatlarının katiline sebep olan terör örgütünün mesajlarının okunduğu, muhatap alındığı, onları sevenlerin ağırlandığı, uğurlandığı, masalarda karşılıklı oturup tebessümlerin yapıldığı, kapılarda karşılandığı bir ülke ayakta kalamaz. Kalırız diyorsanız onaylayacaksınız. Referanduma ve seçime mecburiyet oluşturuyorsunuz.” dedi.

KÜRDE KURBANIZ, PKK’YA DÜŞMANIZ

İl başkanı Bice, şunları söyledi:

“Biz 40 yıldır PKK Kürtleri bizden almasın diye evlatlarımızı veriyoruz. Kürde evlatlarımızla kurbanız. Bir gün Kürde kem söz etmiyoruz, PKK’ya düşmanız, Kürde kurbanız. Öcalan’ı Kürt’e değdirmenize de müsaade etmeyeceğiz. Evlat büyütüyoruz, gönderiyoruz, ay yıldızlı al bayrağa sarılıp gönderiyorlar. Sıra dağlar gibi evlatlarımızı poşetlerle alıyoruz biz. Bir gün Kürde kem söz etmedik. Bir gün demedik bunları Kürtler vuruyor diye. PKK alçakları vuruyor dedik. Kürtleri PKK ile bizden alamadılar. Netanyahu'ya da Kürtleri kaptırmayacağız. PKK'ya kaptırmadığımızı Amerika'ya da kaptırmayacağız, İsrail'e de kaptırmayacağız. PKK'nın yapamadığını size de yaptırmayacağız.”

HER ŞEHİDE EŞİT MERASİM İSTİYORUZ

“Şehitlerimizin hepsine Sırrı Süreyya’ya yapılan merasimden istiyoruz. Evlatlarımızın, şehitlerinin hepsinin fotoğrafını okşamanızı istiyoruz. 40 yıldır mücadele etmiş evlatlarınızın çektiği acılara saygılı olacaksınız. Kendi evlatlarını katledenlerin, terör örgütünün mesajlarının okunduğu, muhatap alındığı, onları sevenlerin ağırlandığı, uğurlandığı, kapılarda karşılandığı bir ülke ayakta kalamaz.”

MİLLET BİZİ ÇOCUKLARIMIZIN KATİLLERİYLE TEBESSÜM EDERKEN GÖRMEYECEK

İl başkanı Bice, “Milletimiz bizi çocuklarımızın katillerine gülerken görmeyecek. Öcalan’dan barış havarisi çıkarmaya çalışırken görmeyecek. Milletimiz bizi kendi evlatlarını unuturken görmeyecek. Bu açıklamalar yalnızca bir siyasi uyarı değil; bir vicdan, bir sadakat ve bir şehit onuru çağrısıdır. Anahtar Parti olarak durduğumuz yer, milletimizin durduğu yerdir. Genel Başkanımız Sayın Yavuz Ağıralioğlu’nun sözlerinin arkasındayız. Milletimizi, bu çağrıya kulak vermeye ve bu duruşa omuz vermeye davet ediyoruz” dedi.