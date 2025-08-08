Anahtar Parti’den sert çıkış: Milletin vicdanıyla yürüyeceğiz

Aksaray / Metin Kurt / Yeniçağ

Basın toplantısında konuşan Karakuş, milletin artık siyasi denemelere ve tutarsızlıklara tahammülü kalmadığını ifade ederek “Biz yalnızca milletin hatırına siyaset yaparız” dedi. Açıklama, sekiz ana başlıkta Türkiye gündemine dair sert eleştiriler ve net tavırlarla şekillendi.

“MİLLETLE YÜRÜYECEĞİZ, YAPAY İTTİFAKLARLA DEĞİL”

Ali Karakuş, Anahtar Parti’nin herhangi bir ittifaka yaslanmayacağını vurguladı. Milletin taleplerine kulak veren, bağımsız ve vicdanlı bir siyaset anlayışını benimsediklerini belirten Karakuş, şu ifadeleri kullandı:

“Siyaseti iktidar sofralarına oturmak için değil, milletin sofrasını büyütmek için yapıyoruz. Anahtar Parti, başkasına yaslanmaz; bu milletin vicdanına yaslanır.”,

“BU BEDELİ MİLLETİN EVLATLARI ÖDÜYOR”

Karakuş, devletin geçmişten bugüne verdiği mücadelelerin itibarsızlaştırıldığını belirterek, komisyon sürecinin şehitlerin onurunu zedelediğini ifade etti:

“Devlet ciddiyetle yönetilmediğinde, boşluğu bu milletin evlatları kanlarıyla doldurmak zorunda kalıyor. Bugün güvenlik güçlerimize duyduğumuz mahcubiyetin sebebi, siyasetin acziyetidir.”

“DÜN LANETLEDİĞİNİZLE BUGÜN MASADASINIZ”

İl Başkanı, iktidarın çözüm süreci dönemindeki tutarsızlıklarını hatırlatarak sert konuştu:

“Zamanında Öcalan’a en ağır sözleri sarf ederek oy toplayanlar, bugün aynı kişiye barış aktörü muamelesi yapıyor. Devletin en saygın kurumlarını teröristi meşrulaştırmak için aracı haline getirmek, bu ülkeye hakarettir.”

“BU BİR KOMİSYON DEĞİL, ÖNCEDEN YAZILMIŞ BİR PROJE”

Milli Birlik ve Dayanışma Komisyonu’na dair en çarpıcı eleştiriyi yönelten Karakuş, bu yapının halk nezdinde güven kaybına uğradığını dile getirdi:

“Bu halk o filmi daha önce izledi, sonunu da biliyor. Şimdi masa kurdunuz, yeniden umut satmaya çalışıyorsunuz. Oysa bu milletin hafızası sizin kadar unutkan değil.”

“25 YILDIR EMANETİ YÖNETEMEDİNİZ”

Karakuş, iktidarın 25 yıllık yönetim sürecini topa tutarak, milletin sabrının taşmak üzere olduğunu söyledi:

“Devleti emanet ettik, idare edemediniz. Meclisi teslim ettik, adaleti sağlayamadınız. 40 yıldır evlatlarımızı feda ettik, terörü bitiremediniz. Bu millet artık hesabını soracak.”

“MİLLETİN SABRIYLA OYNAMAYIN, BIKTIK!”

Milletin duyduğu bıkkınlığı dile getiren Karakuş, siyasetçilerin söylem ve eylem tutarsızlıklarına sert tepki gösterdi:

“Dün söylediğinizin zıddını bugün rahatlıkla telaffuz etmenizden, sonra da hiçbir şey olmamış gibi devam etmenizden bıktık. Değerlerimizi pazarlık konusu yapmanızdan usandık.”

“HERKESİ KAPSAYAN BİR ÇAĞRI YAPIYORUZ”

Toplantının sonunda tüm siyasi görüşlere sahip vatandaşlara seslenen Karakuş, şunları söyledi:

“MHP’liler, AK Partililer, CHP’liler, muhafazakâr Kürt kardeşlerim… Hepinize sesleniyorum: Siz yalnız değilsiniz. Vicdanı olan herkes için bu yoldayız. Bu milletin, bu devletin yükünü omuzlamaya talibiz. Gelin, birlikte yürüyelim.”