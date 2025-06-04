Anahtar Partili Karakuş, çiftçi için kritik şartları sıraladı

METİN KURT-AKSARAY/ YENİÇAĞ

Anahtar Parti Aksaray İl Başkanı Ali Karakuş, Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) 2025 yılı için buğday alım fiyatını ton başına 13 lira 50 kuruş, arpa alım fiyatını ise 11.lira olarak açıklamasını değerlendirdi. Karakuş, fiyatların yeterli olabileceğini ancak çiftçilerin desteklenmesi için bazı şartların yerine getirilmesi gerektiğini vurguladı.

Karakuş, şu şartları öne sürdü: Yeni destekleme modelindeki primlerin tüm çiftçilere koşulsuz olarak ilk üç ayda ödenmesi. Hasat edilen buğday ve arpanın tamamının TMO ve Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından satın alınması ve ödemelerin 7 gün içinde yapılması.

Bu adımlarla, İç Anadolu’daki doğal afetlerin yol açtığı zararların kısmen telafi edilebileceğini, çiftçilerin üretim motivasyonunun artacağını belirtti. Ayrıca, buğday ve arpa fiyatlarının un, ekmek, et ve süt fiyatlarını dengeleyerek enflasyonu kontrol altında tutabileceğini ifade etti.

Karakuş, “Devleti ortak akılla yönetirsek millet kazanır, ülke kalkınır. Bu adımlar atılırsa refah başlar, yoksa sandıkta biz yaparız” diyerek sözlerini tamamladı.