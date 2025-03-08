Anahtarını unutan yaşlı adam, damdan düşerek ağır yaralandı

Kaynak: İHA
Anahtarını unutan yaşlı adam, damdan düşerek ağır yaralandı

Mersin’de 80 yaşındaki Veli Birol, anahtarını unuttuğu evine balkondan girmek için sarkıttığı ipten dengesini kaybederek birinci kattaki çatının üstüne düştü. Olay üzerine gelen ekipler yaşlı adamı yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Mersin'de 3 katlı binanın damından ip sarkıtarak anahtarını unuttuğu dairesine balkondan girmek isteyen şahıs düşerek ağır yaralandı. Zemin katın çinko çatısına düşen şahıs itfaiye ekipleri tarafından alınıp ambulansla hastaneye sevk edildi.

Olay, merkez Yenişehir İlçesi Palmiye Mahallesi 1207 Sokak'ta bulunan 3 katlı apartmanda yaşandı. Alınan bilgiye göre, 80 yaşındaki Veli Birol, damdan sarkıttığı iple balkondan evine girmek istedi. Bu sırada dengesini kaybeden yaşlı adam birinci kattaki çinko çatının üzerine düştü. Durum Acil Çağrı Merkezi'ni bildirildi. Bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, çatıda yaralı halde yatan yaşı adamı sedyeye bağlanarak yan pencereden alıp aşağı indirdi. İtfaiye ve sağlık ekiplerinin kontrolünde aşağıya indirilen yaşlı adam ambulansla hastaneye sevk edildi.

Birol'un evinde anahtarını unuttuğu için böyle bir yönteme başvurduğu ileri sürüldü.

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