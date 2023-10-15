Anaokullarında mescit zorunlu oldu. Yönetmelik değişti

Milli Eğitim Bakanlığı’nın yaptığı yönetmelik değişikliği ile anaokullarında mescit zorunlu oldu. Bakanlık, kayıt parasını alınması önündeki resmi engelleri de kaldırdı.

Anaokullarında mescit zorunlu oldu. Yönetmelik değişti

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB), Okulöncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’nde kapsamlı olacağına işaret ederek beklenti yarattığı değişiklikten skandallar çıktı. Değişiklikte “mescit” düzenlemesi yapıldı.

Cumhuriyet gazetesinden Sefa Uyar'ın haberine göre, “Yatılı bölge ortaokullarının pansiyon kısımlarında ibadethane açılır. Okulöncesi eğitim ve ilköğretim kurumlarında talep edilmesi halinde ibadet ihtiyaçlarını karşılayacak uygun mekân ayrılabilir” maddesi “Okulöncesi eğitim ve ilköğretim kurumları ile yatılı bölge ortaokullarının pansiyon kısımlarında ibadet ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla doğal aydınlatmalı uygun mekânda mescit açılır” şeklinde değiştirildi. Anaokulu ve ilköğretim kurumlarında mescit açılması zorunlu hale getirildi.

Mevsimlik tarım işçileri ile göçer ve yarı göçer ailelerin çocuklarının okula devam edememesi nedeniyle eğitim sendikaları tepki gösteriyordu. Bu konuya da yer verilen değişiklikte, okula devam edemeyen çocuklar için sorumluluk da bakanlığın üzerinden atıldı ve bu çocukların okula gitmesinin “veli yükümlülüğünde olduğu” belirtildi.

Okulöncesi eğitimde sıkça karşılaşılan ve kayıt parası olarak nitelendirilen durum, yönetmeliğe eklenerek resmi kılıfa sokuldu. Çocukların okulda geçirdikleri süredeki temel ihtiyaçlarını, öz bakım süreçlerini ve eğitim programının uygulanmasını desteklemek amacıyla “katkı payı” alınacak.

Öğrencilerden beklenen davranışlarda da değişiklik yapıldı. Bu davranışların arasına “ülkenin birliğini bozan bölücü, yıkıcı, siyasi amaçlı etkinliklere katılmamaları, siyasi amaçlı sembol kullanmamaları, amblem, afiş, rozet ve benzerlerini taşımamaları, dağıtmamaları, siyasi amaçlı davranışlarla huzur bozmamaları” eklendi. Sınıfta cep telefonu bulundurmanın disiplin cezasındaki karşılığı ise uyarıdan kınamaya yükseltildi.

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