Anaokulunda korkutan yangın. Okul kullanılamaz halde

DHA’nın haberine göre, Osmangazi ilçesi Bağlaraltı Mahallesi'nde bulunan özel bir anaokulunda, saat 09.00 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı. Ekiplerin yaklaşık bir saatlik müdahalesinin ardından yangın tamamen söndürülürken, 1 Mayıs nedeniyle anaokulunun tatil olduğu, içeride kimsenin bulunmadığı bildirildi.

Anaokulunun kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.