Anaokulunda korkutan yangın. Okul kullanılamaz halde

Bursa'da özel bir anaokulunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle 1 saatte söndürüldü. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle tatil olan ve içinde kimsenin bulunmadığı okulda yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Anaokulunda korkutan yangın. Okul kullanılamaz halde

DHA’nın haberine göre, Osmangazi ilçesi Bağlaraltı Mahallesi'nde bulunan özel bir anaokulunda, saat 09.00 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı. Ekiplerin yaklaşık bir saatlik müdahalesinin ardından yangın tamamen söndürülürken, 1 Mayıs nedeniyle anaokulunun tatil olduğu, içeride kimsenin bulunmadığı bildirildi.

Anaokulunun kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

bursada-anaokulunda-yangin-3599-dhaphoto1.jpg

bursada-anaokulunda-yangin-3599-dhaphoto2.jpg

bursada-anaokulunda-yangin-3599-dhaphoto3.jpg

bursada-anaokulunda-yangin-3599-dhaphoto4.jpg

Öne Çıkanlar
Yargı’nın 63. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yargı’nın sezon finali ne zaman?
Yargı’nın 63. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yargı’nın sezon finali ne zaman?
Özgür Demirtaş açıkladı: Artık pastırmanın kilogram fiyatı yerine gram fiyatını yazıyorlar
Özgür Demirtaş açıkladı: Artık pastırmanın kilogram fiyatı yerine gram fiyatını yazıyorlar
Gökten inen kutsal kayın ağacı ve Türk mitolojisi
Gökten inen kutsal kayın ağacı ve Türk mitolojisi
Terzi fragmanı yayınlandı mı? Çağatay Ulusoy’un dizisi Terzi konusu nedir?
Terzi fragmanı yayınlandı mı? Çağatay Ulusoy’un dizisi Terzi konusu nedir?
YouTube keşfete düşme yöntemleri neler? YouTube keşfete nasıl çıkılır?
YouTube keşfete düşme yöntemleri neler? YouTube keşfete nasıl çıkılır?
Kızılcık Şerbeti 24. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?
Kızılcık Şerbeti 24. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
Hatay'da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor Güncel
Hatay'da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor
Spor dünyasından 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajları Spor
Spor dünyasından 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajları
Hangi maskeler cilde iyi geliyor? Cildi temizleyen maske tarifleri neler? Keşfet
Hangi maskeler cilde iyi geliyor? Cildi temizleyen maske tarifleri neler?
Kiracıyla anlaşamadı, kazmayla duvarı parçalayıp kapıya kilit taktı Güncel
Kiracıyla anlaşamadı, kazmayla duvarı parçalayıp kapıya kilit taktı
Ünlü fenomen Yaren Alaca'dan iddialı pozlar. Bakan bir daha baktı Magazin
Ünlü fenomen Yaren Alaca'dan iddialı pozlar. Bakan bir daha baktı
Bodrum'da çocuk şenliğine yoğun ilgi Güncel
Bodrum'da çocuk şenliğine yoğun ilgi
Mahfi Eğilmez seçimden 1 gün sonrasını açıkladı: Ekonomide neler olacak Ekonomi
Mahfi Eğilmez seçimden 1 gün sonrasını açıkladı: Ekonomide neler olacak