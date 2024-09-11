Anaokulunda nöbetçi öğretmene dayak! Biri boksör iki kardeş kemer ve yumrukla dövdü

Olay, Mazıdağı ilçesinde, Hediye Alay Aktaş Anaokulu'nda gerçekleşti. İddialara göre, okula girmek isteyen biri amatör boksör olan iki kardeş, kapalı olan ana kapıdan giriş yapmak istedi.

Nöbetçi öğretmen Yusuf E., anahtarının yanında olmadığını ve başka bir kapıdan giriş yapmaları gerektiğini söyleyince tartışma başladı.

Tartışma, kısa sürede büyüyerek yumruklu ve kemerli bir kavgaya dönüştü. Kardeşlerden biri öğretmen Yusuf E.’ye yumruklarla saldırırken, diğeri pantolonundaki kemerle darp etti.

ÖĞRETMEN HASTANEYE KALDIRILDI, SALDIRGANLAR GÖZALTINDA

Okuldaki diğer öğretmenlerin araya girmesiyle kavga son buldu. Darp edilen öğretmen Yusuf E., olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Mazıdağı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Burada tedavi altına alınan öğretmen, darp raporu aldı ve saldırgan kardeşlerden şikayetçi oldu. Şikayet üzerine iki kardeş gözaltına alındı ve emniyetteki işlemleri devam ediyor.

EĞİTİM BİR-SEN’DEN SERT TEPKİ

Olayın ardından Memur-Sen ve Eğitim Bir-Sen Mardin İl Başkanı Abdulselam Demir, olayın yaşandığı okulun önünde basın açıklaması yaptı. Eğitimcilerin şiddete maruz kalmasının toplumsal bir sorun haline geldiğini vurgulayan Demir, eğitim çalışanlarının korunması gerektiğine dikkat çekti.

Demir, "Eğitimcinin itibarını artıracak, onu tehlikelere karşı koruyacak yasal tedbirler alınmalıdır. Öğretmenlerimiz, çocuklarımızı emanet ettiğimiz geleceğimizdir ve her türlü şiddetten korunmalıdır. Mazıdağı'nda yaşanan bu şiddet olayı sıradan bir olay değil, görmezden gelinmemelidir. Görevi başındaki devlet memuruna saldıran bu kişilerin en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz" dedi.

TOPLUMSAL ŞİDDETİN ÖNLENMESİ İÇİN ADIMLAR ATILMALI

Eğitim Bir-Sen, bu tür şiddet olaylarının önlenmesi için toplumsal farkındalığın artırılması gerektiğine işaret etti.

Sendika, değerler eğitiminin aileleri ve çevreyi de kapsayacak şekilde yeniden ele alınmasının önemini vurguladı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.