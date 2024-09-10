Anavatan Partisi eski il başkanı evinde ölü bulundu

Olay, Güzelhisar Mahallesi 48 Sokak üzerinde bir apartmanda gerçekleşti. Aktarılan bilgilere göre 3. kattan kötü kokular gelmeye başladı. Gelen kokular üzerine apartman sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Yapılan ihbar sonrası eve itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, evde bir kişinin yaşamını kaybettiğini belirledi.

Yapılan soruşturmada yaşamını kaybeden kişinin bir dönem radyo programcılığı da yapan Anavatan Partisi Aydın eski İl Başkanı Cemal Aydın Özpolat olduğunu ortala çıktı.

Olay yerindeki sağlık ekiplerinin ilk tespitlere göre Özpolat'ın yaklaşık 2 hafta önce yaşamını yitirdiği belirlenirken kesin ölüm nedeninin otopsinin sonrasında belli olacağı belirtildi.