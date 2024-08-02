Anayasa Mahkemesi'nin internet sitesi erişime açıldı

Türkiye, Instagram yasağını tartışırken Anayasa Mahkemesi (AYM), Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın basın ve ifade özgürlüğüne müdahale edebilecek yetkilerini iptal ettiğini duyurmuştu.

Kararın, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile düzenlenemeyecek temel haklar ve özgürlükler kapsamında alındığı belirtilmişti.

AYM'nin resmi sosyal medya hesabından konuyla ilgili yayımlanan paylaşımı kısa sürede silinmiş, ardından Anayasa Mahkemesi'nin internet sitesine de erişim sağlanamadığı görülmüştü.

AYM'NİN SİTESİ ERİŞİME AÇILDI

AYM'nin internet sitesinde öğle saatlerinde yaşanan sorun saat 21.40 sıralarında giderildi. AYM'nin internet sitesi de vatandaiların erişimine açıldı.

AYM'nin sosyal medya X hesabından saat 12.07'de yapılan paylaşımda "66 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin bazı kurallarını iptal eden 2020/88 esas sayılı kararımız 2/8/2024 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanmış olup erişime açıktır. İnternet trafiğindeki yoğunluk nedeniyle sitemize erişim şu anda sağlanamamaktadır" ifadeleri yer almıştı.