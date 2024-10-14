Anayasa sözleri yarışta geriye çekti! Kurtulmuş'un koltuğuna talip olan iki isim öne çıktı

Düzenleme: Kaynak: Gerçek Gündem
Anayasa sözleri yarışta geriye çekti! Kurtulmuş'un koltuğuna talip olan iki isim öne çıktı

Anayasa’nın 3. Maddesine ilişkin söylediği sözler sonrası tepkilerin odağı olan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un koltuğuna, AKP’den getirilmek istenen iki isim ortaya çıktı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) 28. Yasama Dönemi'nin 3. yılına girdi ve gözler haziran ayında yapılacak Meclis Başkanlık seçimine çevrildi. Meclis Başkanı, milletvekili seçimlerinin ardından iki yıllık ve üç yıllık dönemler için seçiliyor.

Geçtiğimiz dönem AKP'nin adayı olarak seçilen İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş, 7 Haziran 2023 tarihinde yapılan gizli oylamada 321 oy alarak Meclis’in 30. Başkanı olmuştu. Ancak, yeni dönemin başında Kurtulmuş’un, Anayasa’nın 3. Maddesiyle ilgili yaptığı açıklamalar tartışmalara yol açtı ve bu durum, başka adayların öne çıkmasına neden oldu.

"TAM BİR DEVLET ADAMI"

Gerçek Gündem'den Ünsal Ergel'in haberine göre, kulislerde, Kurtulmuş’un yanı sıra eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve eski Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın da TBMM Başkanlığı için hazırlık yaptığı belirtiliyor. Özellikle Bozdağ, partinin içinde aktif bir şekilde çalışması ve "tam bir görev adamı" olarak anılmasıyla dikkat çekiyor.

Son Haberler
Türkiye İzlanda maçı oynanacak. UEFA kararını verdi
Türkiye İzlanda maçı oynanacak. UEFA kararını verdi
Ankaralı Turgut isyan etti: : Çocuklarım tehditle yardım paralarını istiyor
Ankaralı Turgut isyan etti: : Çocuklarım tehditle yardım paralarını istiyor
Cumhur İttifakı’nda Numan Kurtulmuş depremi: Pimi çekti, bombayı bıraktı, istifa etsin
Cumhur İttifakı’nda Numan Kurtulmuş depremi: Pimi çekti, bombayı bıraktı, istifa etsin
Avustralya ve Japonya Dünya Kupası vizesi için çarpışacak
Avustralya ve Japonya Dünya Kupası vizesi için çarpışacak
TOKİ'nin yüzde 25'lik indirim kampanyası 18 Ekim'de sona erecek
TOKİ'nin yüzde 25'lik indirim kampanyası 18 Ekim'de sona erecek