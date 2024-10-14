Anayasa sözleri yarışta geriye çekti! Kurtulmuş'un koltuğuna talip olan iki isim öne çıktı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) 28. Yasama Dönemi'nin 3. yılına girdi ve gözler haziran ayında yapılacak Meclis Başkanlık seçimine çevrildi. Meclis Başkanı, milletvekili seçimlerinin ardından iki yıllık ve üç yıllık dönemler için seçiliyor.

Geçtiğimiz dönem AKP'nin adayı olarak seçilen İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş, 7 Haziran 2023 tarihinde yapılan gizli oylamada 321 oy alarak Meclis’in 30. Başkanı olmuştu. Ancak, yeni dönemin başında Kurtulmuş’un, Anayasa’nın 3. Maddesiyle ilgili yaptığı açıklamalar tartışmalara yol açtı ve bu durum, başka adayların öne çıkmasına neden oldu.

"TAM BİR DEVLET ADAMI"

Gerçek Gündem'den Ünsal Ergel'in haberine göre, kulislerde, Kurtulmuş’un yanı sıra eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve eski Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın da TBMM Başkanlığı için hazırlık yaptığı belirtiliyor. Özellikle Bozdağ, partinin içinde aktif bir şekilde çalışması ve "tam bir görev adamı" olarak anılmasıyla dikkat çekiyor.