Beşiktaş Divan Başkanı Tevfik Yamantürk Ahmet Nur Çebi'yi zehir zemberek eleştirdi

Divan Başkanı Tevfik Yamantürk'ün suçlamalarına "Divan Başkanı yaşça benden büyük olduğu için biraz kendimi frenleme ihtiyacı duyuyorum" diyerek cevap vermeye başladı ve şöyle devam etti:

"Konuşulan şeyler, çok ağırdı. Neden yaptığını bilemiyorum. Sayın 2. Başkanım iki kere kendisinin yanına gitti. Engin Baltacı Bey, aile dostum, 'Müsaade edin gideyim' dedim. 3 sene evvelini hatırlatayım. Elektrik sorunu vs., 6 aylık maaş ödenmemişti, borçsuzluk yazıları yoktu. Bu süreci, cebimizdekini koyarak. Kefalet vererek ayakta tutmaya çalıştım. Burayı yönetecek adam yok burada demek hoş değil.

Şenol Güneş giderken herhangi bir şekilde bir yorum yapmıyorsunuz, bugün yorum yapıyorsunuz. Bir şekilde zorlanarak gönderildi. Hocamızla ilgili konuşmaya gerek yok. Teknik direktörümüzdür, başımızdadır, başarıya ihtiyacımız olan dönemde ondan faydalanacağız. Bana 'Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş'ın çocuğu' demişler. Size ne rahatsızlığı var bunun? Ben tabii ki buranın çocuğuyum. 'Trabzon'un çocuğu' dediğinde itiraz etmiyorsun da buna mı itiraz ediyorsun.

Rakamlara bakınca benim dönemimde zarar 300 milyon TL'dir. Kendi dönemimle ilgili yapacağım her şeyi yaptım. Faiz yükü belimizi büküyoruz. 3 milyar olunca borç, aynı sesi çıkarmalıydık. Bunu Yalçın Ağabey yaptı, adamı görevden aldılar.

Pandemi döneminde 4 tane kupa geldi buraya. Kolum kırıldı, 3 kere Covid oldum. Herkes evinde oturduğu zamanlarda ben buralarda mücadele ettim. Eleştiriye varım. Hakaret yemek, aşağılanmak önemli değil diyemezsin. Kimseyle ortak olmayı düşünmüyorum.

300 milyon zarar ettik dedim. Boyd, 180 milyon kulübe yük olmuştur. Ljajic, 220 milyon TL yükü. Lens'in 240 milyon TL. Douglas'ın 80 milyon. 700 milyon, kullanılamayan futbolculardan yapılmış bir zarar var.

Pandemi 115 Milyon € yük getirdi. Yaklaşık 2 milyar 300. Toplam 3 milyar lira, benim yönetimimden kaynaklanmayan problem var. Pandemi olmasa 2 milyar daha az borçlu olacaktı bu kulüp. Yapılan yanlış hiçbir şey yok. Elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz."

Çebi daha sonra daha fazla konuşmak istemediğini belirterek, "Müsaadenizle ayrılmak istiyorum" dedi ve kürsüden indi.