Ancelotti acı haberi verdi

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Ancelotti acı haberi verdi

Real Madrid teknik direktörü Ancelotti takımın son durumu hakkında konuştu.

Süper Kupa galibiyetinin ardından hızlıca İspanya’ya dönen Real Madrid La Liga’nın ilk haftasındaki Mallorca maçının hazırlıklarına başladı.

Yarın (Pazar) oynanacak mücadele öncesi konuşan Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İşte Ancelotti’nin açıklamaları:

“TATİLE İHTİYAÇLARI VAR”

"2025-26'yı düşünmüyoruz, Dünya Kupası nedeniyle daha erken başlayabilir ama bu sezonun içindeyiz. Oyuncuların dinlenmeye ihtiyacı var, tatile ihtiyaçları var, oyunculara bireysel tatiller vermeyi düşünüyoruz."

“TEK YOLU BU”

"Örneğin Vinicius iki maç oynamak için Brezilya'ya giderse, döndüğünde 4 ya da 5 gün izinli olacak. Bu bir sonraki maçta olmayacağı anlamına gelmiyor, takımın dinamiğinin bir parçası olmayacağı anlamına geliyor. Tek yolu bu. O günlerde ne isterse yapabilir."

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