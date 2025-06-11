Ancelotti Brezilya ile siftahını Dünya Kupası vizesiyle yaptı

Kaynak: Haber Merkezi
Ancelotti Brezilya ile siftahını Dünya Kupası vizesiyle yaptı

Brezilya, Paraguay'ı evinde 1-0 ile geçti. Bu mücadelenin ardından Carlo Ancelotti ile yeni bir jenerasyon kurmayı planlayan Brezilya, 2026 Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandı.

2026 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri 16. hafta maçında Brezilya ile Paraguay karşı karşıya geldi. Neo Quimica Arena'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Brezilya 1-0 kazandı.

Carlo Ancelotti'nin Brezilya Milli Takımı Teknik Direktörü olarak ilk galibiyetini getiren golü Real Madrid'den eski öğrencisi Vinicius Junior, 44. dakikada kaydetti.

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Bu sonucun ardından Brezilya, 25 puanla üçüncü sıraya yükseldi. Paraguay ise 24 puanda kaldı.

Brezilya, matematiksel olarak ilk 6'ya girmeyi garantilediği için 2026 Dünya Kupası'na katılmayı garantiledi.

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