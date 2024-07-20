Ancelotti emeklilik tarihini duyurdu

Real Madrid’in teknik direktörü Carlo Ancelotti, 2024-2025 sezonu öncesinde önemli açıklamalarda bulundu.

Emeklilik planları ve Kylian Mbappe’nin transferi hakkında konuşan Ancelotti, Real Madrid’de mutlu olduğunu vurguladı ve “Real Madrid benden sıkıldığı zaman geleceğim hakkında karar vereceğim” dedi.

Geçmişte çalıştığı kulüplerle ilgili de konuşan Ancelotti, Juventus, Napoli ve Everton’da başarısız olduğunu düşünmediğini, bu kulüplerdeki deneyimlerin kendisi için değerli tecrübeler olduğunu belirtti.

Kylian Mbappe’nin transferi konusunda ise “Real Madrid bir aile. Mbappe’ye takımda bir yer bulacağız ve onu uygun bir pozisyona yerleştireceğim” ifadelerini kullandı.

Jude Bellingham hakkında övgü dolu sözler sarf eden Ancelotti, “Antrenmanlar bir oyuncuyu geliştirebilir ve ona birçok şey katabilir, ancak şampiyon olmak için genetik faktörler de önemlidir. Bellingham’ın genlerinde şampiyonluk var” dedi.