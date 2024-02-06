Ancelotti kolunu omzuna attı ve kulağına bakın ne fısıldadı. Arda Güler şaşkına döndü

Kaynak: Haber Merkezi
Ancelotti kolunu omzuna attı ve kulağına bakın ne fısıldadı. Arda Güler şaşkına döndü
Real Madrid'de teknik direktör Carlo Ancelotti'nin Arda Güler'le özel bir görüşme yaptığı ortaya çıktı.

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti'nin Atletico Madrid maçında da oynatmadığı milli futbolcu Arda Güler'le özel bir görüşme yaptığı ortaya çıktı.

Görüşmenin içeriğini İspanyol basınından Don Diario ortaya çıkardı. Buna göre Ancelotti'nin Arda Güler'e 24 yaşındaki Brahim Diaz'ı örnek alması gerektiğini söylediği belirtildi.

Brahim Diaz'ın da ilk döneminde forma şansı bulamadığını anlatan Ancelotti'nin "Defansif özelliklerini geliştirene kadar oynamadı. Ama çok çalıştı ve bu eksiğini kapattı. Sonra da forma giymeye başladı. Senin de defansif yönünü geliştirmen gerekiyor" dediği öğrenildi.

Brahim Diaz, bu sezon ilk 11'in en önemli oyuncularından biri oldu. 26 maçta forma giyerken 7 gol atıp 3 de asist yaptı.

Sürpriz görüşmenin Arda Güler'i şaşırttığı da belirtildi.

Son Haberler
3 gün yardım gitmedi asker kışladan çıkartılmadı. Diri diri öldüler Gündem
3 gün yardım gitmedi asker kışladan çıkartılmadı. Diri diri öldüler
Van'da bir çığ evi yıktı Gündem
Van'da bir çığ evi yıktı
Ateş püskürmek deyimi ne anlama geliyor? Atasözleri ve Deyimler
Ateş püskürmek deyimi ne anlama geliyor?
Kastamonu’da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı Yerel Haberler
Kastamonu’da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Bankamatiğe giden tomar tomar para çekecek. Türkiye'yi bu hale getirenler utansın Ekonomi
Bankamatiğe giden tomar tomar para çekecek. Türkiye'yi bu hale getirenler utansın
Tek bir kelime 21 yıllık tazminatını yaktı Gündem
Tek bir kelime 21 yıllık tazminatını yaktı