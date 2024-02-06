Ancelotti kolunu omzuna attı ve kulağına bakın ne fısıldadı. Arda Güler şaşkına döndü

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti'nin Atletico Madrid maçında da oynatmadığı milli futbolcu Arda Güler'le özel bir görüşme yaptığı ortaya çıktı.

Görüşmenin içeriğini İspanyol basınından Don Diario ortaya çıkardı. Buna göre Ancelotti'nin Arda Güler'e 24 yaşındaki Brahim Diaz'ı örnek alması gerektiğini söylediği belirtildi.

Brahim Diaz'ın da ilk döneminde forma şansı bulamadığını anlatan Ancelotti'nin "Defansif özelliklerini geliştirene kadar oynamadı. Ama çok çalıştı ve bu eksiğini kapattı. Sonra da forma giymeye başladı. Senin de defansif yönünü geliştirmen gerekiyor" dediği öğrenildi.

Brahim Diaz, bu sezon ilk 11'in en önemli oyuncularından biri oldu. 26 maçta forma giyerken 7 gol atıp 3 de asist yaptı.

Sürpriz görüşmenin Arda Güler'i şaşırttığı da belirtildi.