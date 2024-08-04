Ancelotti Mbappe ve Bellingham'ın durumunu açıkladı

Aytunç Akın
Ancelotti Mbappe ve Bellingham'ın durumunu açıkladı

Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti, UEFA Süper Kupa'da oynayacakları Atalanta maçı öncesi açıklamalar yaptı.

Ancelotti müjdeyi verdi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon olan Real Madrid, UEFA Süper Kupa'da Avrupa Ligi şampiyonu Atalanta ile karşılaşacak.

Real Madrid'in yeni transferi Kylian Mbappe ve Jude Bellingham'ın, bu maçta oynayıp oynamayacağı merak konusu oldu.

İspanyol devinin teknik adamı Carlo Ancelotti, oyuncularının son durumunu açıkladı.

MÜJDEYİ VERDİ
Ancelotti açıklamasında, "Mbappe, Atalanta karşısında oynayabilecek durumda. Aynı şekilde Jude Bellingham'ın da durumu iyi. İkisi de maça hazır." ifadelerini kullandı.

MAÇ NE ZAMAN?
Real Madrid ve Atalanta, 14 Ağustos Cumartesi günü Polonya'da mücadele edecek.

Kritik maç, TSİ 22.00'de başlayacak.

KUPA KOLEKSİYONERİ
65 yaşındaki İtalyan teknik direktör Carlo Ancelotti, kazanmadık kupa bırakmadı.

2 kez yılın teknik direktörü ödülünü kazanan Ancelotti'nin kazandığı kupalar şu şekilde:

5 Şampiyonlar Ligi
3 FIFA Kulüpler Dünya Kupası
1 İngiltere Premier Lig
1 Almanya Bundesliga
2 İspanya La Liga
1 İtalya Serie A
1 Fransa Ligue 1
4 UEFA Süper Kupası
1 İngiltere Kupası
2 İspanya Kupası
1 İtalya Kupası
2 İspanya Süper Kupası
2 Almanya Süper Kupası
1 İtalya Süper Kupası
1 İngiltere Süper Kupası

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