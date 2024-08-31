Ancelotti'den Arda Güler'i havalara uçuran karar

La Liga’nın ilk 3 hafta geride kalırken 2 beraberlik 1 galibiyet alarak lige istediği gibi başlayamayan Real Madrid’de Ancelotti değişime gidiyor.

BRAHIM DIAZ VE ARDA GÜLER İLK 11'E

İspanyol basınında yer alan habere göre, İtalyan teknik adam ilk 11’de bazı değişikliklere gidecek.

Pazar günü Real Betis ile karşılaşacak olan Eflatun Beyazlılar’da Ancelotti Brahim Diaz ve Arda Güler’i ilk 11’de değerlendirecek.

BELLINGHAM'IN YOKLUĞU ARDA'YA YARADI

Ancelotti’nin bu değişimde Bellingham’ın yaşadığı sakatlığın da katkısı olduğu ifade edildi.