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Carlo Ancelotti ayrılık iddialarına yanıt verdi

Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti, ayrılık iddialarına yanıt verdi.

Haber Giriş: 18 Mart 2023 Cumartesi - 18:23
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Ancelotti'den flaş açıklamalar

Carlo Ancelotti ayrılık iddialarına yanıt verdi
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Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, geleceğiyle ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı.

KARARI KULÜBE BIRAKTI
Ancelotti yaptığı açıklamada, "Ömrümün sonuna kadar burada kalmak isterim, bunu defalarca söyledim.
Ama benim söylememle olacak bir iş değil. Kararı kulüp yönetimi verecek. "Yönetim burada kalmamı isterse bundan mutluluk duyarım. İster 3 ay, ister 3 yıl... Ne kadar kalmamı isterlerse o kadar kalırım." ifadelerini kullandı.

"KURALLAR DEĞİŞEBİLİR"
Kupa kazanamazsa yönetim tarafından kovulacağı iddialarıyla ilgili konuşan Real Madrid'in İtalyan patronu, "Yazılı kurallar da yazılı olmayan kurallar da değişir. Bu sene kupa kazanacağımıza ikna oldum. Kral Kupası ve ligde gerideyiz ama Şampiyonlar Ligi'nde geride değiliz. Yarın oynayacağımız derbide farkı kapatmak istiyoruz." diye konuştu.

Geçen sezon harikalar yaratarak hem ligi hem Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Ancelotti, bu sezon ligde takımca istedikleri ritmi yakalayamadı. 25 maçta 17 galibiyet 5 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak Barcelona'nın 9 puan gerisinde bulunuyor. Şampiyonlar Ligi'nde ise Liverpool'u her iki maçta da saf dışı bırakan Ancelotti ve öğrencileri Devler Liginde çeyrek finalde Chelsea ile eşleşti.

 

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