Süper Lig devi Fenerbahçe'de performansıyla eleştirilerin hedefinde olan Anderson Talisca, Brezilya basınına açıklamalarda bulundu. Lance!'e konuşan yıldız 10 numara, eski teknik direktörü Jose Mourinho ile çalışmanın nasıl bir şey olduğunu ve şu anki teknik direktörü Domenico Tedesco ile arasındaki farkları anlattı.

İşte Anderson Talisca'nın açıklamaları;

'JOSE MOURINHO İLE ÇALIŞMAK ÇOK GÜZELDİ'

"Çok önemli bir öğrenme deneyimiydi. Onunla çalışmanın benim için de özel olduğunu düşünüyorum. Harika bir koç olduğunu düşünüyorum, onunla çalışmak çok güzeldi. Elbette şampiyonluk kazanamadı, kısmen sadece bir yıl kaldığı için ama burada da çok iyi bir iş çıkardı."

'ONUNLA NEŞELİ VE KOMİK ANLAR YAŞAMADIM'

"Onunla çok iyi bir ilişkim vardı ama onunla pek neşeli ve komik anlar yaşamadım. Ama antrenmanlarda çok iyi bir ilişkimiz, iyi bir iletişimimiz vardı. Çok insancıl ve bu da onu çok farklı kılıyor," diye ekledi orta saha oyuncusu."

'DOMENICO TEDESCO'NUN ÇALIŞMASI ÇOK ÜST DÜZEY'

"Bence her teknik direktörün kendine özgü bir felsefesi vardır. Mourinho'nun da, Tedesco'nun da ama teknik Tedesco'nun çalışması da çok iyi. Oyuncuya çok yardımcı olan bir çalışma ve o da çok iyi teknik bir adam, tıpkı Mourinho gibi ben de bunu çok seviyorum. Ama bunlar iki farklı yaklaşım, aralarında bir karşılaştırma yapılamaz ancak Tedesco'nun çalışması da çok üst düzeyde."