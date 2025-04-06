Anderson Talisca'dan şampiyonluk sözleri

Düzenleme: Kaynak: İHA
Anderson Talisca'dan şampiyonluk sözleri

Anderson Talisca, Trabzonspor galibiyeti sonrası yaptığı açıklamada, alınan 3 puandan dolayı mutlu olduğunu vurgulayarak, "Sezon sonunda gülen taraf biz olacağız" dedi.

Trendyol Süper Lig’in 30. haftasında Fenerbahçe, sahasında karşılaştığı Trabzonspor’u 4-1 mağlup etti.

Maçın ardından sarı-lacivertlilerin Brezilyalı oyuncusu Anderson Talisca, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Talisca, "Neticeden ve attığım gollerden dolayı mutluyum. İhtiyacımız olan bir galibiyet aldık. Özellikle maçın ikinci devresine özgüvenimiz çok yüksek olarak sahaya çıktık. Takım olarak da iyi bir oyun ortaya koyduk. Aldığımız neticeden dolayı mutluyum" diye konuştu.
Attığı golden sonra Alex de Souza’nın golleri sonrasında çalan şarkının çalması hakkında da konuşan Brezilyalı oyuncu, "Attığım gol sonrası Alex’in gollerinin ardından çalan şarkının çalması beni tabii ki de mutlu eder" şeklinde konuştu.

Kariyeri boyunca uzaktan atılmış gollerinin olduğunu ve uzaktan şutlar atmayı sevdiğini vurgulayan Talisca, "Bugün 3 gol attım. Ama en değerlisi takımın 3 puan elde etmiş olması" sözlerini sarf etti.

"SEZON SONU BİZ GÜLECEĞİZ"

Sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemek istediklerini aktaran Anderson Talisca, "Biz sezon sonuna kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Rakibimiz ve bizim açımızdan oynanacak çok önemli maçlar var. İyi ve güçlü bir şekilde devam etmemiz gerekiyor. Taraftarlarımızı memnun etmek istiyoruz. Onları mutlu etmeye devam etmek istiyoruz. Camianın ve oyuncuların gücünü göstermek istiyoruz. Umuyorum ki sezon sonunda gülen taraf biz olacağız" ifadelerini kullandı.

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