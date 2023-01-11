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  • 'Andımız' kararına, itiraz reddedildi. Danıştay süreci bitti sıra Anayasa Mahkemesinde

'Andımız' kararına, itiraz reddedildi. Danıştay süreci bitti sıra Anayasa Mahkemesinde

 İYİ Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk, Öğrenci Andı’nın kaldırılması ile ilgili açtığı temyiz davasının Danıştay sürecinin bittiğini, bundan sonra Anayasa Mahkemesine gitmekten başka çare kalmadığını ifade etti.

Haber Giriş: 11 Ocak 2023 Çarşamba - 22:22
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'Andımız' kararına, itiraz reddedildi. Danıştay süreci bitti sıra Anayasa Mahkemesinde

'Andımız' kararına, itiraz reddedildi. Danıştay süreci bitti sıra Anayasa Mahkemesinde
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İYİ Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk yaptığı açıklamada  “Öğrenci Andı’nın kaldırılması ile talebiyle açılan bir davada Andımızın içeriğini ve okutulmasını savunan idarenin aradan birkaç sene geçtikten sonra bu kez Andımızın kaldırılması gerektiği yönünde görüş bildirmesi objektif/nesnel gerekçelerle açıklanamaz." ifadelerini kullandı.

Koncuk "Tetkik Hakimi Ayyüce Armağan’ın kabul edilmesi görüşü, üyeler Hasan Odabaşı ve Muhsin Yıldız’ın karşı oyuna rağmen, 11 üyenin kabul oyu ile, Danıştay İDDK’nın ANDIMIZ kararına, itirazım reddedildi. Anayasa Mahkemesine gideceğiz. Avukatım Uğur Tarhan’a teşekkürler.

Bu karar ile Andımız ile ilgili açtığım davalar ile, Danıştay süreci bitmiştir. Bundan sonra Anayasa Mahkemesine gitmekten başka çare kalmamıştır. Milletimiz adına yakından takipçisiyiz." dedi.

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nerede bu bahçeli? bahçede ne yapıyor?
11.01.2023 22:43
şimdi bahçeli bu kararı veren mahkemeye eser gürler. andımız okutulmayacak mı?  
 
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