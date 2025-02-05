Andre Poko Amedspor'da

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Andre Poko Amedspor'da

TFF 1. Lig ekiplerinden Amedspor Andre Poko transferini resmi olarak açıkladı

Amedspor Hırvatistan ekibi NK Istra forması giyen orta saha oyuncusu Andre Poko ile anlaştı. Daha önce prensipte el sıkışılan futbolcu Diyarbakır’a gelirken, kulüp bugün transferi resmen duyurdu. Andre Poko daha önce Karabükspor, Göztepe ve Altay'da forma giymişti.

AMEDSPOR'DAN AÇIKLAMA

Hoş geldin Andre Poko! Daha önce NK Istra forması giyen orta saha oyuncusu Andre Poko, artık Amedspor forması giyecek! Kulübümüzün başarısı için ter dökecek olan André Poko’ya başarılar diliyoruz. Camiamıza hayırlı olsun!

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