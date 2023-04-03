Pirlo'dan Fenerbahçe maçı öncesi flaş açıklama

Fatih Karagümrük teknik direktörü Andera Pirlo, İstanbulspor galibiyeti sonrası haftaya oynayacakları Fenerbahçe maçıyla ilgili konuştu.

"ÖNEMLİ OLAN GALİBİYETTİ"

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo, "Önemli bir maç oldu. Zor bir takıma karşı oynayacağımızı biliyorduk. İlk yarı daha sabırlıydık, daha çok topu çevirdik. İki yarı biraz geri çekildik. Bu çok istemediğimiz bir durum. Önemli olan galibiyetti. Pozitif bir serimiz vardı, bunu devam ettiriyoruz. Yukarıları da yakalamak istiyoruz. Bunun için önemli bir adım oldu" diye konuştu.

F.BAHÇE MAÇI ÖNCESİ KONUŞTU

İtalyan teknik adam maç sonu yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe gibi çok büyük bir camia ile karşılaşacağız. Ama biz de sakin bir şekilde oyun planımızı sahaya yansıtarak oradan galip gelmek istiyoruz. İyi serimizi devam ettireceğimizi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Pirlo yönetimindeki Fatih Karagümrük, ligde oynadığı son 11 karşılaşmada 5 galibiyet 6 beraberlik alarak mağlubiyet yaşamadı.