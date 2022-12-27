Android 13 alamayacak Samsung cihazlar açıklandı

ShiftDelete.net'te yer alan habere göre; Samsung, yapılan yeni güncellemeyle en az 3 yıl Android ve One UI, 5 yıl da güvenlik güncellemesi yayınlayacağını belirtti. Kısa süre önce bu kararını revize eden şirket, yazılım desteği konusunda Apple’a doğrudan rakip olabilmek için yeni çıkan bazı üst segment modellerine en az 4 yıl Android ve One UI, 5 yıl da güvenlik güncellemesi vereceğini açıkladı.

Android 13 alamayacak Samsung modelleri belli oldu. Samsung'a yakınlığıyla bilinen Sammobile, Android 13 alamayacak modellerden bazılarını paylaştı. Listede sızıntının gerçek olması halinde kullanıcıların tepkisini çekecek bazı modeller de bulunuyor.

İŞTE O CİHAZLAR

Samsung Galaxy S10 serisi (Galaxy S10 Lite hariç)

Samsung Galaxy Note 10 serisi (Note 10 Lite hariç)

Samsung Galaxy Fold

Samsung Galaxy A90 5G

Samsung Galaxy A41

Samsung Galaxy A31

Samsung Galaxy A21s

Samsung Galaxy A21

Samsung Galaxy Galaxy M51

Samsung Galaxy M31 Prime Edition

Samsung Galaxy M31s

Samsung Galaxy M21s

Samsung Galaxy M21

Samsung Galaxy M02s

Samsung Galaxy M02

Samsung Galaxy A12

Samsung Galaxy A11

Samsung Galaxy A02s

Samsung Galaxy A02

Samsung Galaxy A01

Samsung Galaxy F41

Samsung Galaxy F02s