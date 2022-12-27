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Android 13 alamayacak Samsung cihazlar açıklandı

Samsung, Android 13 tabanlı sürümünü kullanıma sundu. Güney Kore'li şirket Samsung'un hangi cihazlara Android 13 güncellemesi vermeyeceğini açıkladı.

Haber Giriş: 27 Aralık 2022 Salı - 10:38
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Android 13 alamayacak Samsung cihazlar belli oldu

Android 13 alamayacak Samsung cihazlar açıklandı
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ShiftDelete.net'te yer alan habere göre; Samsung, yapılan yeni güncellemeyle en az 3 yıl Android ve One UI, 5 yıl da güvenlik güncellemesi yayınlayacağını belirtti. Kısa süre önce bu kararını revize eden şirket, yazılım desteği konusunda Apple’a doğrudan rakip olabilmek için yeni çıkan bazı üst segment modellerine en az 4 yıl Android ve One UI, 5 yıl da güvenlik güncellemesi vereceğini açıkladı.

Android 13 alamayacak Samsung modelleri belli oldu. Samsung'a yakınlığıyla bilinen Sammobile, Android 13 alamayacak modellerden bazılarını paylaştı. Listede sızıntının gerçek olması halinde kullanıcıların tepkisini çekecek bazı modeller de bulunuyor.

İŞTE O CİHAZLAR

Samsung Galaxy S10 serisi (Galaxy S10 Lite hariç)
Samsung Galaxy Note 10 serisi (Note 10 Lite hariç)
Samsung Galaxy Fold
Samsung Galaxy A90 5G
Samsung Galaxy A41
Samsung Galaxy A31
Samsung Galaxy A21s
Samsung Galaxy A21
Samsung Galaxy Galaxy M51
Samsung Galaxy M31 Prime Edition
Samsung Galaxy M31s
Samsung Galaxy M21s
Samsung Galaxy M21
Samsung Galaxy M02s
Samsung Galaxy M02
Samsung Galaxy A12
Samsung Galaxy A11
Samsung Galaxy A02s
Samsung Galaxy A02
Samsung Galaxy A01
Samsung Galaxy F41
Samsung Galaxy F02s

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