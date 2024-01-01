Android kullanıcıları dikkat. Banka hesaplarınızı boşaltıyorlar

Siber saldırganlar yine Android işletim sistemine sahip akıllı telefonları hedef aldı. Uzmanlar geliştirilen yeni zararlı yazılımlar aracılığıyla kişilerin kullandığı parmak izi ve yüz tanıma sistemlerinin ele geçirildiğini belirtti. Kullanıcıların şifreleri ve verileri çalındı.

“Chameleon Android” adlı verilen ve banka virüsü olarak da bilinen zararlı yazılım konusunda uyaran uzmanlar, "Bu yazılım, gerçek bir banka şubesi gibi görünüyor. Kullanıcılar söz konusu uygulamaya gerekli izinleri verdikten sonra hackerlar sizin cihazınıza erişerek bütün bilgilerinizi ele geçiriyor. En son aşamada ise banka hesabınızı boşaltıyor" ifadelerini kullandı.

Bu yazılımın Android 13'teki güvenlik önlemlerini de alt edebildiğini belirten uzmanlar, "Eğer şifreyle telefon açılırsa hackerlar bütün bilgilere erişip bankacılık uygulamaları üzerinden hassas verileri kullanabilir. Kendi hesaplarına para göndererek, internetten satın alım yapabilir" dedi.

BANKA HESAPLARININ BOŞALTILMAMASI İSE 3 ÖNERİ

Uzmanlar bu tür siber saldırılardan korunmak için bazı önerileri sıraladı. Teknoloji uzmanları Google Play Store, Amazon App Store veya diğer uygulama platformlarının kullanılması gerektiğini söylerken bu tür platformların güvenlik riskinin olmadığını belirtti.

Ayrıca Google'ın sık sık bu tür tehditlere karşı Android'i güncellediği aktarıldı. Yeni güvenlik unsurları eklediğine dikkat eden uzmanlar, Android'in en güncel versiyonunun kullanılması gerektiğinin altını çizdi. Bir diğer tavsiye ise kullanıcıların bir antivirüs yazılım kullanmasıydı.