Google beklenen özelliği Android 13’e getiriyor

Google, en son Android 13 QPR2 Beta 2 sürümü ile ekran kaydı konusunda ise önemli bir adım atmaya hazırlanıyor. Buna göre artık ekran kaydı sırasında belirli bir uygulama seçilerek sadece o uygulamanın sunduğu görüntüler kaydedilebilecek.

Shiftdelete.net'ten Gökberk Baycan'ın haberine göre Beta aşamasında üzerinde çalışmalar yapılan yeni ekran kaydı özelliği, en sık kullanılan uygulamaları ön plana alarak bir seçenek sunuyor.

Çıkan ekranda “bir uygulamayı paylaşın veya kaydedin” seçeneği çıkıyor. Tıpkı bir paylaşım sayfası gibi görünen bu sayfada kaydedilmesini istediğiniz uygulamayı seçerek ekran kaydına başalayabiliyorsunuz.

GOOGLE'DAN ANDROID KULLANICILARINA BÜYÜK KOLAYLIK

Henüz test aşamasında olan özellik sayesinde telefona gelen bildirimler ve diğer uygulama ekranlarının kaydedilmesinin önüne geçilecek.

Google böylece Android kullanıcılarının ekran kaydı deneyimini artırmayı ve onlara büyük bir kolaylık sunmayı planlıyor.

Google, yeni sunacağı bu özellik sayesinde Android telefon kullanıcılarının mahremiyetini önemli oranda artıracak.

Aynı zamanda kayıt sırasında diğer uygulamalardan gelen bildirimler ya da aramaların görünmeyecek olması daha kaliteli bir içerik oluşturulmasına da katkı sağlayacak.